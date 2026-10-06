Nedzinskas nesutinka grąžinti savivaldybei daugiau nei 5 tūkst. eurų

Teismą pasiekė byla pagal ieškovo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovui A. Nedzinskui dėl nepagrįsto praturtėjimo.
Kaip trečiasis asmuo šioje byloje yra Trakų rajono savivaldybės administracija.
Ieškovas prašo priteisti iš A. Nedzinsko Trakų rajono savivaldybės administracijai 5,1 tūkst. eurų, 5 procentų dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.
Prokuratūros pretenzijos parlamentarui susijusios su 2020 m. gruodžio 17 d.–2023 m. balandžio 14 d. laikotarpiu eitomis Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigomis ir panaudotomis lėšomis tarybos nario veiklai.
Teismo pirmininko patarėja Daina Stasiukynienė Eltai sakė, kad byloje anksčiau vyko mediacija, tačiau šalims nepavyko pasiekti susitarimo.
„Šalys apklaustos, Antanas Nedzinskas su ieškiniu nesutiko, Trakų rajono savivaldybės administracija pozicijos neišreiškė“, – Eltai sakė teismo atstovė.
Toliau byla bus nagrinėjama spalio 19 d. Ketinama apklausti liudytoją ir išklausyti baigiamąsias kalbas.
Prokuratūrai nepavyko patraukti atsakomybėn baudžiamojoje „čekiukų“ byloje
Beveik prieš metus, pernai lapkritį, Seimas nepanaikino „čekiukų“ byloje figūruojančio parlamentaro A. Nedzinsko teisinės neliečiamybės. A. Nedzinskas anksčiau kreipėsi į Seimą dėl teisinės neliečiamybės atsisakymo supaprastinta tvarka, nesudarant komisijos.
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė tada kreipėsi į Seimą su prašymu panaikinti minėto politiko imunitetą. Teisėsauga siekė jam pareikšti įtarimus dėl galimo turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu.
Prokuratūros duomenimis, A. Nedzinskas, nuo 2020 iki 2023 m. eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galėjo pasisavinti 2 018 eurų minėtos savivaldybės lėšų.
Kaip anksčiau sakė N. Grunskienė, politikas iš savivaldybės gavo minėto dydžio kompensaciją už degalus, nors turimi dokumentai esą rodo, kad už juos sumokėta septyniomis skirtingomis mokėjimo kortelėmis.
Tada Seime kalbėjęs A. Nedzinskas teigė savo pozicijos nekeičiantis – jis kaltu nesijaučia. Jis, vertindamas jam norėtus pareikšti įtarimus, tvirtino, jog Trakų rajono savivaldybėje nebuvo tvarkos, numatančios, jog už patirtas išlaidas reikia teikti vardinius čekius.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo išmokoms skirtomis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
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