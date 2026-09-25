Naujininkuose sulaikyti keli narkotikų platintojai

Kaip pranešė policija, Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato pareigūnų dėmesio centre atsidūrė Naujininkų rajone galimai veikusi narkotinių medžiagų platinimo grandinė. Turėdami informacijos apie galimai vykdomą neteisėtą veiklą ir atlikdami ikiteisminio tyrimo veiksmus, antradienį pareigūnai užfiksavo galimą narkotinių medžiagų realizavimo momentą.
Apie 11 val. buvo gauta informacija, kad vienoje iš Naujininkuose esančių degalinių gali būti platinamos narkotinės ar psichotropinės medžiagos. Netrukus į degalinę automobiliu atvykęs pareigūnų stebimas vyras nuėjo į nuošalesnę vietą. Čia susirinko ir daugiau asmenų, įtariama, vartojančių narkotines ar psichotropines medžiagas.
Pareigūnai reagavo nedelsdami – įvykio vietoje buvę asmenys buvo sulaikyti. Pas narkotikų platinimu įtariamą vyrą rasta ir paimta folijos lankstinukų su, įtariama, narkotine ar psichotropine medžiaga.
Tačiau tuo dienos darbas nesibaigė. Apie 19 val. Kapsų gatvėje pareigūnai pastebėjo ieškomą automobilį. Automobiliui sustojus, jame buvę vyras ir moteris buvo sulaikyti.
Sulaikymo metu vyras, įtariama, mėgino atsikratyti galimai narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis – jas išbėrė ant šlapios kelio dangos.
Tęsdami procesinius veiksmus, pareigūnai viename iš Naujininkų gatvėje gyvenamųjų patalpų atliko neatidėliotiną kratą. Jos metu paimta ikiteisminiam tyrimui reikšmingų daiktų ir objektų.
Patikrinus sulaikytų asmenų duomenis, paaiškėjo ir daugiau aplinkybių. Sulaikyta moteris buvo ieškoma kitame ikiteisminiame tyrime. Vyras taip pat buvo ieškomas, be to, nustatyta, kad jis pakartotinai vairavo automobilį neturėdamas teisės vairuoti. Dėl šio pažeidimo jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas, o automobilis priverstinai išvežtas į saugojimo aikštelę.
Trys sulaikyti asmenys buvo pristatyti į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę. Du iš jų įtariami narkotikų platinimu, dar vienas – neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Vienam jų skirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, o kitiems – paskirtos kitos kardomosios priemonės: dokumentų paėmimas, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 4-ojo skyriaus prokurorė.
„Darbas nesibaigia vienu sulaikymu. Pareigūnų tikslas – neapsiriboti pavieniais patikrinimais. Atliekant tyrimą siekiama nustatyti ne tik galimus narkotikų platintojus, bet ir išsiaiškinti, kaip organizuojamas narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimas bei kas gali būti susiję su šia veikla.
Gyventojams policija siunčia aiškią žinią – Naujininkuose situacija stebima. Gauta informacija tikrinama, o nustačius galimos nusikalstamos veiklos požymių imamasi konkrečių veiksmų. Rugsėjo 22-osios sulaikymai – vienas iš nuoseklaus pareigūnų darbo rezultatų.
Pareigūnai ir toliau vykdys tiek viešas, tiek neviešas policines priemones, siekdami mažinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų prieinamumą bei užkirsti kelią jų platinimui gyvenamuosiuose rajonuose.
Policijai svarbi ir gyventojų informacija, todėl gyventojai kviečiami nelikti abejingais – informacija apie galimą narkotikų platinimą, nuolat prie namų ar laiptinėse besirenkančius įtartinus asmenis ar kitą galimai nusikalstamą veiklą gali būti svarbi atliekant tyrimus ir užkertant kelią naujoms nusikalstamoms veikoms“, – sako policija.
Apie pastebėtas vykdomas nusikalstamas veikas visada galima pranešti skubios pagalbos tarnybų tel. 112, o informaciją apie galimą narkotikų platinimą – Lietuvos policijos pasitikėjimo linija „Narkotikams – NE“ – +370 700 60777
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