Narkotikų skandalas Evaldui Petrauskui gali kainuoti brangiai: rizikuoja netekti ne tik apdovanojimų

Prieš trylika metų Londono olimpiadoje sužibėjęs E. Petrauskas Lietuvai padovanojo pirmąjį ir iki šiol vienintelį bokso medalį, kai iškovojo bronzą. Per savo karjerą lietuvis laimėjo apdovanojimų ir Lietuvos bei Europos čempionatuose.
Deja, baigus sportinį kelią, ne viskas klostosi taip sėkmingai. Prieš porą savaičių E. Petrauskas kartu su dar keliais asmenimis Vilniuje buvo sučiuptas su narkotinėmis medžiagomis.
„Rugsėjo 22 dieną, apie 3 val. nakties sostinės pareigūnai gavo pranešimą, kad Sietyno gatvėje, šalia dviaukščių garažų, žmonės pastebėjo įtartinus asmenis. Pareigūnai reagavo į tokį iškvietimą. Nuvykę į vietą, užėję į patalpas, rado aštuonis asmenis“, – pranešė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas.
Kaip skelbiama, atvykę pareigūnai vienos patalpos spintoje aptiko maišelį su, įtariama, narkotikais. Be to, vieno iš kompanijoje buvusių vyrų cigarečių pakelyje pareigūnai rado kristalinių medžiagų, taip pat primenančių narkotikus. Dėl šio atvejo buvusiam boksininkui ir olimpiniam medalininkui gali grėsti kalėjimas.
„Pareigūnai asmenis sulaikė. Iš viso buvo 8 asmenys nuo 26 iki 37 metų. Šiuo metu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl narkotinių medžiagų disponavimo be tikslo jas platinti. Už tai asmenims gali grėsti iki dvejų metų laisvės atėmimo bausmė“, – aiškino T. Bražėnas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Portalui „Delfi“ E. Petrauskas prisipažino, kad dėl įvykio kaltę prisiima ir atviravo, jog šiuo metu išgyvena sunkų laikotarpį, tačiau ruošiasi gyvenimą susitvarkyti. Jeigu tyrimas buvusiam boksininkui baigsis nepalankiai, E. Petrauskas gali netekti ir valstybinio apdovanojimo. 2012 metais jis iš prezidentės Dalios Grybauskaitės gavo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžių.
„Dėmesys labai didelis. Manau, priprasčiau prie tokio dėmesio“, – yra pasakęs E. Petrauskas.
Įstatyme aprašyta, kada asmuo gali netekti valstybinio apdovanojimo kai:
„Apdovanotojų veika žemina apdovanotojo vardą, Respublikos Prezidentas gali išbraukti šiuos asmenis iš ordinų kavalierių ar medaliais, kitais pasižymėjimo ženklais apdovanotųjų sąrašo“, – rašoma įstatyme.
Dėl incidento E. Petrauskas gali netekti ir už olimpinį medalį paskirtos valstybinės rentos. Pastaruoju metu buvęs boksininkas dirbo treneriu, tačiau tuo esą jau nebeužsiima. Tai ne pirmas kartas, kai E. Petrauskas patenka į teisėsaugos akiratį – jam anksčiau buvo pradėti keli tyrimai dėl smurtavimo.
