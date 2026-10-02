Naktį Trakų rajone sudegė automobilis: įtariamas padegimas

Kaip pranešė policija, apie 1.41 val. ties Guopstų kaimu automobilyje „VW Passat“, pagamintame 2002 metais, kilo gaisras.
Jo metu sudegė transporto priemonė, įtariamas padegimas.
Nuostolis nustatinėjamas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Trakų rajone automobilyje ketvirtadienį kilo gaisras, įtariamas padegimas.
Kaip pranešė policija, apie 1.41 val. ties Guopstų kaimu automobilyje „VW Passat“, pagamintame 2002 metais, kilo gaisras.
Jo metu sudegė transporto priemonė, įtariamas padegimas.
Nuostolis nustatinėjamas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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