 Magistralėje elektromobilis rėžėsi į stovintį kelininkų autobusiuką

Magistralėje elektromobilis rėžėsi į stovintį kelininkų autobusiuką

2026-09-29 16:45 kauno.diena.lt inf.

Antradienį po vidurdienio kelyje A1, ties Grigiškėmis, elektromobilis rėžėsi į kelininkų autobusiuką su priekaba.

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<span>Magistralėje elektromobilis rėžėsi į stovintį kelininkų autobusiuką</span>
Magistralėje elektromobilis rėžėsi į stovintį kelininkų autobusiuką / Asociatyvi S. Lisausko/BNS nuotr.

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Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie įvykį buvo gautas rugsėjo 29 d. 12.33 val.

Kaip teigta, važiuojant kryptimi nuo Kauno, įvažiavus į Grigiškes, kur remontuojama viena kelio juosta, stovėjo kelininkų autobusiukas „Mercedes-Benz“ su priekaba.

Dideliu greičiu važiavęs elektromobilis „Mercedes-Benz“ kliudė kelininkų autobusiuką. Elektromobilio vairuotojas aiškino, kad jam bevažiuojant, salone nukrito gėrimo buteliukas, kurį jis norėjo pakelti.

Laimė, per eismo įvykį žmonės nenukentėjo. Medikų neprireikė.

Šiame straipsnyje:
Grigiškės
kelininkų autobusiukas
avarija
elektromobilis

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