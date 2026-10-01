 Iš laiptinės Vilniuje pavogtas dviratis: policija nori pasikalbėti su vyru, kuris juo nuvažiavo

Iš laiptinės Vilniuje pavogtas dviratis: policija nori pasikalbėti su vyru, kuris juo nuvažiavo

2026-10-01 12:29 kauno.diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

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Kaip teigiama, šių metų rugsėjo 13 d. nuo 10.30 val. iki 12 val. iš namo laiptinės Vilniuje, Pranciškonų gatvėje, nukirpus spyną, buvo pavogtas dviratis „Cube Analog“, kurio vertė – 600 eurų.

Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą vyrą, apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėją Violetą Stankevič, tel. Nr. +370 672 21774, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
vagystė
pavogtas dviratis
ieško policija

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