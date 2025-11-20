 Kavinėje Vilniuje peiliu sužeistas vyras, pagrobti kasoje buvę pinigai

Kavinėje Vilniuje peiliu sužeistas vyras, pagrobti kasoje buvę pinigai

2025-11-20 07:06
BNS inf.

Kavinėje Vilniuje vyras peiliu sužalojo kitą vyrą ir, pagrobęs kasoje buvusius pinigus, bandė bėgti, ketvirtadienį pranešė policija.

Kavinėje Vilniuje peiliu sužeistas vyras, pagrobti kasoje buvę pinigai
Kavinėje Vilniuje peiliu sužeistas vyras, pagrobti kasoje buvę pinigai / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų