Įsibrovė į kavinę Vilniuje ir pavogė pinigus: policininkai turi klausimų vyrui nuotraukoje

Kaip teigiama, šių metų rugsėjo 18 d. nuo 8 val. iki 9 val. Vilniuje, Universiteto gatvėje, nenustatytas asmuo pateko į kavinės „Maisto imperija“ tarnybinių patalpų persirengimo patalpą ir iš rankinės bei kuprinės pavogė 250 eurų.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotus vyrus, apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Daivą Žilinskytę, tel. Nr. +370 646 32147, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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