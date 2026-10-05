 Įsibrovė į kavinę Vilniuje ir pavogė pinigus: policininkai turi klausimų vyrui nuotraukoje

Įsibrovė į kavinę Vilniuje ir pavogė pinigus: policininkai turi klausimų vyrui nuotraukoje

2026-10-05 12:45 kauno.diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

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<span>Įsibrovė į kavinę Vilniuje ir pavogė pinigus: policininkai turi klausimų vyrui nuotraukoje</span>
Įsibrovė į kavinę Vilniuje ir pavogė pinigus: policininkai turi klausimų vyrui nuotraukoje / Vilniaus apskr. VPK nuotr.

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Kaip teigiama, šių metų rugsėjo 18 d. nuo 8 val. iki 9 val. Vilniuje, Universiteto gatvėje, nenustatytas asmuo pateko į kavinės „Maisto imperija“ tarnybinių patalpų persirengimo patalpą ir iš rankinės bei kuprinės pavogė 250 eurų.

Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotus vyrus, apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Daivą Žilinskytę, tel. Nr. +370 646 32147, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
vagystė
kavinė
Maisto imperija
ieško policija

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