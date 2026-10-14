Geros žinios į konfliktą įsivėlusiam Andrijauskui: tyrimo – nebus

Kaip teigiama prokuratūros pranešime spaudai, sprendimas nutraukti tyrimą priimtas, nenustačius, kad buvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, viešosios tvarkos pažeidimo bei nesunkaus sveikatos sutrikdymo buvo pradėtas po to, kai šiemet, minint Kovo 11-ąją, Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Vilniuje K. Andrijauskas nuplėšė plakatą, kuris buvo pakabintas ant Mikalojaus Čiurlionio gatvėje esančio tilto. Vyras taip pat įsivėlė į konfliktą su plakato savininku ir galimai jam trenkė.
Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą nurodoma, jog tyrimo metu nebuvo surinkta pakankamai patikimų ir tarpusavyje susijusių objektyvių duomenų, leidžiančių sveikatos sutrikdymą plakato savininkui priežastiniu ryšiu susieti su neva tyčiniu K. Andrijausko smūgiu.
Anot prokuratūros, Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta, kad kai ikiteisminio tyrimo metu nesurenkama pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo, ikiteisminis tyrimas nutraukiamas.
„Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys nepatvirtina, kad plakato nuėmimo metu K. Andrijauskas būtų panaudojęs fizinį smurtą prieš aplinkinius, juos gąsdinęs, ilgai trikdęs viešąją veiklą ar kitaip elgęsis taip agresyviai, kad vien šis veiksmas pagal pobūdį ir intensyvumą būtų vertinamas kaip viešosios tvarkos pažeidimas“, – teigiama prokuratūros pranešime.
Prokuroras, vertindamas tyrimo duomenis viešosios tvarkos pažeidimo aspektu, pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju nustatyto svetimo plakato savavališko nuėmimo faktas, nesant nustatyto fizinio smurto, grasinimų, piktybiško tyčiojimosi ar tyčinio vandališko turto sugadinimo, neleidžia K. Andrijausko elgesio kvalifikuoti kaip įžūlaus ar vandališko nepagarbos aplinkiniams ar aplinkai demonstravimo.
Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą dar gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.
VU TSPMI docentas teisėsaugos akiratyje buvo atsidūręs po šių kovo 11 d. Vilniuje įvykusio incidento.
Policija anksčiau pranešė, kad minint Kovo 11-ąją, Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Vilniuje vyras suplėšė plakatą, kuris buvo pakabintas ant Mikalojaus Čiurlionio gatvėje esančio tilto. Plakatas buvo su užrašu „Lietuva lietuviams“. Anot teisėsaugos, minėtas vyras taip pat įsivėlė į konfliktą su plakato savininku ir galimai jam trenkė. Vėliau buvo patvirtina, kad plakatą suplėšė K. Andrijauskas, jį policija buvo sulaikiusi.
Asociacijos „Šeima Tauta Valstybė“ vadovas Raimondas Šimaitis socialiniuose tinkluose skelbė, kad kovo 11-ąją K. Andrijauskas Vilniuje nuplėšė patriotišką tentą su Vincu Kudirka nuo Čiurlionio tilto prie Vingio parko, kur grupė žmonių, laikančių Lietuvos vėliavas, šventė Kovo 11-osios šventę, o juos pačius apšaukė ekstremistais ir puolė stumdyti ten buvusius nepilnamečius, kurie bandė neleisti atlikti neteisėtų veiksmų.
Be to, pasak R. Šimaičio, sulaikomas VU TSPMI docentas sumušė vieną asmenį, pastarasis dėl patirtų sužalojimų buvo išvežtas į greitosios pagalbos ligoninę. R. Šimaitis taip pat paviešino medicininius duomenis apie nukentėjusiajam suteiktą medikų pagalbą.
Tuo metu K. Andrijauskas socialinio tinkle „Facebook“ paskelbė, kad jis nuo viaduko nuplėšė plakatą su užrašu „Lietuva lietuviams“, bet neigė smurtavęs prieš žmones. Politologas taip pat neigė vartojęs necenzūrinius žodžius.
„Taip – kovo 11 dienos popietę nutraukiau ant netoli mano namų, esančio Čiurlionio g., viaduko buvusį plakatą su užrašu „Lietuva lietuviams“. Šiame etape žinotina tai, kad laikau šį lozungą radikaliu ir ekstremistiniu, kadangi jame matau neapykantos kalbą ir tautinės nesantaikos kurstymą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė K. Andrijauskas.
Internete taip pat paskelbtas įrašas, kuriame matyti ant žemės gulintis ir antrankiais surakintas K. Andrijauskas. Paskui jį surakintą antrankiais nusiveda pareigūnai.
Dėl šio incidento į teisėsaugą kreipėsi ir pats K. Andrijauskas. Prokuratūra buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai smurtinių veiksmų prieš politologą, tačiau vėliau tyrimą nutraukė, nustačiusi, kad žmonės, kurie iki pareigūnų atvykimo sulaikė Vilniuje kovo mėnesį plakatą suplėšiusį K. Andrijauską, galimai nusikalstamų veiksmų nepadarė.
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