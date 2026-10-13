 Gaisras Vilniuje: atvira liepsna dega gamykla, evakuojami žmonės

Gaisras Vilniuje: atvira liepsna dega gamykla, evakuojami žmonės

2026-10-13 10:58
BNS inf.

Vilniuje antradienį pranešta apie degančią gamyklą.

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<span>Gaisras Vilniuje: atvira liepsna dega gamykla, evakuojami žmonės</span>
Gaisras Vilniuje: atvira liepsna dega gamykla, evakuojami žmonės / Asociatyvi PAGD nuotr.

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Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, 10.04 val. skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Savanorių prospekte dega gamykla.

Skelbiama, kad į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

Kaip BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė, atvykus ugniagesiams gelbėtojams, pastato viduje dega atvira liepsna, iš patalpų veržiasi dūmai, pirminiais duomenimis, žmonės iš pastato evakuojasi.

„Gaisrui gesinti sutelktos gausios ugniagesių pajėgos – šešios automobilinės cisternos, automobilinės kopėčios ir vandens transportavimo automobilis“, – teigė PAGD atstovė.

Pasak jos, ugniagesiai dirba su kvėpavimo organų apsaugos aparatais, apie galimus nukentėjusiuosius informacijos kol kas nėra.

Šiame straipsnyje:
gaisras
ugniagesiai
atvira liepsna
ugnis

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