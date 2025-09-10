Gaisras Vilniaus pakraštyje plinta: rezervuare užsidegė dujos, paskelbta evakuacija

„Be degančių 8 vagonų su dujomis, užsidegęs ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Iš šio rezervuaro dega atvira ugnis“, – Eltai iš įvykio vietos telefonu sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.
Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas
Jis sako, kad ugniagesiai iki šiol negali naudoti vandens gesinimui.
„Paduoti vandens čiurkšlę keliasdešimties metrų atstumu kol kas neįmanoma. Yra pavojinga dirbti ugniagesiams. Kai dega dujos, tenka laukti kol jos išdegs“, – Eltai teigė D. Gurevičius.
