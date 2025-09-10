 Gaisras Vilniaus pakraštyje plinta: rezervuare užsidegė dujos, paskelbta evakuacija

Gaisras Vilniaus pakraštyje plinta: rezervuare užsidegė dujos, paskelbta evakuacija

2025-09-10 14:00
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Didelis ir pavojingas gaisras Vilniaus pakraštyje trečiadienį išsiplėtė – be vagonų dar dega rezervuaras su dujomis. 1 kilometro atstumu paskelbta gyventojų evakuacija. Ji galbūt labiau palies netoli įvykio vietos įvairiose įmonėse Aukštuosiuose Paneriuose dirbančius žmones, nes arti gyvenamųjų namų nėra.

Gaisras Vilniaus pakraštyje plinta: rezervuare užsidegė dujos, paskelbta evakuacija
Gaisras Vilniaus pakraštyje plinta: rezervuare užsidegė dujos, paskelbta evakuacija / DELFI nuotr.

„Be degančių 8 vagonų su dujomis, užsidegęs ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Iš šio rezervuaro dega atvira ugnis“, – Eltai iš įvykio vietos telefonu sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.

27
Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas
Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas

Jis sako, kad ugniagesiai iki šiol negali naudoti vandens gesinimui.

„Paduoti vandens čiurkšlę keliasdešimties metrų atstumu kol kas neįmanoma. Yra pavojinga dirbti ugniagesiams. Kai dega dujos, tenka laukti kol jos išdegs“, – Eltai teigė D. Gurevičius.

 

Šiame straipsnyje:
Vilnius
gaisras
dujų rezervuare
evakuacija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų