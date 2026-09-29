Gaisras Vilniaus daugiabutyje: prie atvira liepsna degančios lovos rastas vyras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 23.49 val. pranešta, kad Žirmūnų gatvėje, bendrabutyje, kilo gaisras.
Paaiškėjo, jog dvylikos aukštų name dega butas.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, koridoriuje buvo juntamas dūmų kvapas, buto durų niekas neatidarė.
Išlaužus buto duris, patekta į vidų. Prie atvira liepsna degančios lovos rastas sąmoningas gyventojas, jis išvestas iš buto ir perduotas medikams. Vyras patyrė nudegimų, išvežtas į ligoninę.
Kambaryje apdegė lova ir grindys. Išvėdintos patalpos.
Bute dūmų detektorius nebuvo įrengtas.
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