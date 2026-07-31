Buvusiai VASA darbuotojai už sukčiavimą ir piktnaudžiavimą – 110 tūkst. eurų bauda

Tyrimas buvo pradėtas gavus VASA pareiškimą.
Teismas buvusią vadovaujančias pareigas VASA užėmusią darbuotoją pripažino kalta dėl sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ir piktnaudžiavimo.
Tarp jos pareigų buvo ir VASA sudarytų paslaugų pirkimo sutarčių vykdymo priežiūra. Teismas nustatė, kad G. V. 2022–2023 metais piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi ir siekdama turtinės naudos, pagal šias sutartis dalį prekių ir paslaugų įsigijo ne VASA reikmėms, o asmeniniams poreikiams. Siekdama nuslėpti šias aplinkybes, ji klastojo dokumentus ir pateikė juos įmonės buhalterijai apmokėti.
Tokiais veiksmais savivaldybės įmonei ir valstybei buvo padaryta didelė neturtinė bei didelė turtinė žala – daugiau kaip 113 tūkst. eurų. Turtinė žala ikiteisminio tyrimo metu buvo atlyginta.
Subendrinęs bausmes teismas jai paskyrė 165 tūkst. eurų baudą. Kadangi byla buvo išnagrinėta supaprastinto proceso tvarka, bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir skirta galutinė 110 tūkst. eurų bauda.
Teismas taip pat paskyrė baudžiamojo poveikio priemonę – trejiems metams atėmė teisę būti išrinktai ar paskirtai į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų bei įmonių renkamas ar skiriamas pareigas. Šis terminas skaičiuojamas nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.
Tyrimą kontroliavo ir jam vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.
Vilniaus apygardos teismo priimtas baudžiamasis įsakymas yra įsiteisėjęs.
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