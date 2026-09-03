Autostradoje – netikėti bėgliai: vairuotojai pasielgė taip, kaip ir turėjo

Būrys žirgų, nuo Vilniaus šuoliuojančių Ukmergės link. Už jų – stojančių automobilių eilė.
Netoliese esančio žirgyno vadovas pripažino, kad tai jo žirgai. Pastebėta, kad kažkas nutraukė juos saugojusį elektrinį piemenį.
„Visaip gali būti. Nesuprasi – nutraukta, bet nutraukta į tvoros pusę. Ta prasme, ar koks briedis, ar stirna galėjo, žmonės vaikštinėja su šuniukais tenai. Vakar vakare, ryte ir vakare apeiname – viskas gerai buvo“, – teigė įmonės „Vilniaus žirgynas“ direktorius Almutis Raila.
Kito žmogaus užfiksuotame vaizdo įraše matyti, kaip žirgai jau risnoja autostrados vidurio juosta. Juos lydi automobilis su švyturėliais.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Policijos atstovas patvirtino – įvykis neeilinis. Apie kelyje lakstančią žirgų bandą tarnyboms pranešė daug žmonių. Tačiau būta ir suklydusių – viename pranešime teigta, kad pabėgo avys.
„Pareigūnai reagavo nedelsiant, vyko į įvykio vietą. Buvo nustatyti galimi žirgų savininkai, greičiausiai Vilniaus žirgyno atstovai. Jie buvo iškviesti į įvykio vietą ir kartu su pareigūnais žirgus sustabdė, nukreipė į šalia kelio esančią teritoriją, kad būtų saugu“, – pasakojo Vilniaus policijos atstovas Tomas Bražėnas.
Bendromis jėgomis policija ir žirgyno darbuotojai bandą palydėjo atgal. Policijos skaičiavimais, į kelią išbėgo ir buvo grąžinta iš viso keturiolika ristūnų. Žirgų banda netrukus jau saugiai ganėsi savo pievoje.
„Labai operatyviai. Policija apsaugojo žirgus, kaip sakyti, sulaikė. Ir eismą, ir žirgus padėjo pristabdyti. Tuos žirgus pavyko atgal suvaryti“, – komentavo A. Raila.
Kitas žirgyno atstovas džiaugėsi, kad niekas nenukentėjo, ir dėkojo vairuotojams, jog šie pasielgė taip, kaip ir turėjo.
„Jokiu būdu nereikia tų žirgų išgąsdinti, nuvyti arba patiems patraukti, nes tie žirgai nebūtinai bus socializuoti. Vienu atveju taip, kitu atveju – ne, ir galima pasidaryti tiek sau, tiek aplinkai daugiau žalos“, – pabrėžė įmonės „Vilniaus žirgynas“ atstovas Marijonas Raila.
Galima pasidaryti tiek sau, tiek aplinkai daugiau žalos.
Pabėgę žirgai – jauni, maždaug dvejų metų amžiaus ir gana baikštūs. Žirgas yra bandos gyvūnas – jei vienas išsigando ir pabėgo, kiti neklausia, kodėl, tiesiog bėga paskui.
„Realiai būtų galima traukti atsakomybėn už gyvūnų nepriežiūrą, už kurią yra numatytos piniginės baudos. Didelės jos? Iki 120 eurų“, – aiškino T. Bražėnas.
Žirgų augintojai tikina, kad prijaukinti gyvūnai pabėga labai retai. Anksčiau šiame žirgyne taip jau buvo nutikę, tačiau labai seniai – 2012-aisiais.
„Jeigu pabėga, tai būna dažniausiai anksti ryte. Dažniausiai tai būna susiję su laukinių žvėrių prabėgimais, nes jie į piemenį nereaguoja, įbėga ir iškart lieka atidaryta...“ – pasakojo M. Raila.
Galima sakyti, pasisekė, kad žirgai pabėgo ryte. Jei būtų buvę tamsu, pasekmės galėjo būti daug liūdnesnės.
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