2025-11-25 14:54
BNS inf.

Vilniuje dėl rasto karo laikų sprogmens antradienį įvestas planas „Skydas“.

Aliarmas statybvietėje: radinys ant kojų sukėlė visas tarnybas
Aliarmas statybvietėje: radinys ant kojų sukėlė visas tarnybas / Asociatyvi V. Skaraičio/BNS nuotr.

Kaip BNS informavo Vilniaus apskrities policijos atstovė Loreta Kairienė, pranešimas apie statybvietėje atkastą artilerijos sviedinį gautas 12.20 val.

Pareigūnams apžiūrėjus radinį, 12.50 val. įvestas planas „Skydas“, iškviesti išminuotojai.

