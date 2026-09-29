 Aiškėja mirtinos motociklininko avarijos aplinkybės: vilkiko vairuotojas – areštinėje

Aiškėja mirtinos motociklininko avarijos aplinkybės: vilkiko vairuotojas – areštinėje

2026-09-29 11:04
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Policija į areštinę uždarė vilkiko vairuotoją, į kurio vilkiko puspriekabę Trakų rajone trenkėsi ir žuvo motociklininkas.

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<span>Aiškėja mirtinos motociklininko avarijos aplinkybės: vilkiko vairuotojas – areštinėje</span>
Aiškėja mirtinos motociklininko avarijos aplinkybės: vilkiko vairuotojas – areštinėje / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

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Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį, apie 17.20 val., Trakų rajone, kelyje Vilnius–Prienai–Marijampolė, 24-ame km, motociklas „Aprilia Tuono V4“, vairuojamas vyro, gimusio 1988 metais, atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusio ir sukančio į kairę vilkiko MAN su puspriekabe, vairuojamo vyro, gimusio 1970 metais, galinę dalį.

Eismo įvykio metu žuvo motociklo vairuotojas.

Vilkiko vairuotojas uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos.

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