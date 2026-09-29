Aiškėja mirtinos motociklininko avarijos aplinkybės: vilkiko vairuotojas – areštinėje

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį, apie 17.20 val., Trakų rajone, kelyje Vilnius–Prienai–Marijampolė, 24-ame km, motociklas „Aprilia Tuono V4“, vairuojamas vyro, gimusio 1988 metais, atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusio ir sukančio į kairę vilkiko MAN su puspriekabe, vairuojamo vyro, gimusio 1970 metais, galinę dalį.
Eismo įvykio metu žuvo motociklo vairuotojas.
Vilkiko vairuotojas uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos.
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