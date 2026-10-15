Aiškėja daugiau detalių apie incidentą autobuse

1959 metais gimusiam autobuso „Scania“ vairuotojui uždarant autobuso duris, buvo suspausta išlipančios keleivės ranka.
Autobusui pajudėjus, 1953 metais gimusi moteris nukrito ant žemės ir susižalojo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilniuje, P. Lukšio gatvėje, trečiadienio popietę sužalota autobuso keleivė, ketvirtadienį pranešė sostinės policija.
1959 metais gimusiam autobuso „Scania“ vairuotojui uždarant autobuso duris, buvo suspausta išlipančios keleivės ranka.
Autobusui pajudėjus, 1953 metais gimusi moteris nukrito ant žemės ir susižalojo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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