Žiniasklaida: Palucko sutuoktinė pradėjo dirbti poliklinikoje, kuriai vadovauja jo buvęs patarėjas

Apie I. Paluckės įsidarbinimą pirmadienį pranešė žurnalistas Šarūnas Černiauskas.
G. Palucko viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje nurodyta, kad jo sutuoktinė dirbti Vilniaus rajono poliklinikoje pradėjo šių metų rugpjūčio 17 dieną.
Portalui pasiteiravus buvusio socialdemokratų premjero, ar šis nepadėjo įsidarbinti žmonai naudodamasis savo ryšiais, pastarasis pažymėjo, kad į pareigas ji buvo priimta pagal turimas kompetencijas.
„Protingas, išsilavinęs žmogus, atitinka pagal visas kompetencijas, eina dirba darbą. Ji yra protingas žmogus, gebantis susirasti darbą“, –„Delfi“ teigė socialdemokratas.
Tuo metu poliklinikos atstovė Gabrielė Jankauskaitė teigė, kad vidinės komunikacijos koordinatoriaus pareigybė atsirado dėl augančio įstaigos komunikacijos poreikio.
„Poliklinika pastaruoju metu aktyviai plečia teikiamų paslaugų spektrą, pristato naujas paslaugas gyventojams, stiprina komunikaciją su pacientais ir darbuotojais, įgyvendina įvairius infrastruktūros, paslaugų prieinamumo bei tarptautinio bendradarbiavimo projektus“, – nurodė G. Jankauskaitė.
„Todėl vidinės komunikacijos koordinatoriaus funkcija yra susijusi ne tik su informacijos perdavimu darbuotojams, bet ir su nuosekliu vidinės komunikacijos procesu augančioje, daug padalinių ir skirtingų veiklos sričių apimančioje sveikatos priežiūros įstaigoje“, – pabrėžė ji.
Įstaigos atstovės teigimu, viešas konkursas nebuvo rengiamas, nes pareigybė nėra konkursinė. Anot jos, I. Paluckė į šias pareigas buvo priimta atrankos būdu, įvertinus kandidatų kompetencijas, profesinę patirtį ir atitiktį keliamiems pareigybės reikalavimams.
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