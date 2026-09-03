VRK pripažino Valdo Benkunsko pokalbį su Rolandu Mackevičiumi nesant politine reklama

Kaip pranešė VRK, sprendimas priimtas komisijai konstatavus, kad „mero (...) įtraukimas į savivaldybės informacijos sklaidos priemones laikytinas gyventojų dėmesio savivaldybės vykdomai veiklai siekiu, bet ne išimtinai vieno asmens – mero – propagavimu“.
„Vaizdo įraše nėra politinės agitacijos elementų, taip pat nenustatyta, kad politikas darė įtaką užsakymo inicijavimui ar turinio kūrimui“, – nurodė VRK.
Tyrimas dėl R. Mackevičiaus „Instagram“ paskyroje šių metų balandžio 7-ąją paskelbto vaizdo įrašo buvo pradėtas pagal balandį–birželį gautus pranešimus.
Juose buvo keliamos prielaidos, kad V. Benkunskas per Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdomą savivaldybės darbų ir projektų viešinimo kampaniją galimai naudoja savivaldybės lėšas savo asmeniniam žinomumui didinti ir politinei naudai gauti.
Savivaldybės administracija atsakyme VRK pabrėžė, kad bendradarbiavimas su keletu nuomonės formuotojų buvo savivaldybės inicijuotos viešinimo kampanijos „1000darbu.lt“ dalis.
Pasak savivaldybės, turinį rengę kūrėjai turėjo laisvę pasirinkti savo idėjų publikavimo formas ir buvo skatinami kurti autentišką turinį, kad viešinimo kampanija kiekybiniu ir kokybiniu turiniu pasiektų kuo platesnę auditoriją.
R. Mackevičius VRK patvirtino kūrybinius sprendimus dėl scenarijaus priėmęs pats, pabrėždamas, kad mero dalyvavimas klipe buvo jo sprendimas.
V. Benkunskas teigė, kad jo dalyvavimas klipe buvo „1000darbu.lt“ kampanijos dalis ir pats savivaldybės vadovas nedalyvavo derinant scenarijų, užtikrinant turinio kontrolę.
VRK narys Andrius Vaišnys siūlė komisijos sprendimo projektą koreguoti įrašant, kad turinys turi politinės reklamos požymių, nors vėliau siūlymą atsiėmė ir komisija balsavo pagal pirminį projektą.
Tai sukėlė diskusiją dėl nuomonės formuotojų dalyvavimo skleidžiant informaciją apie politikus ir komisijos rekomendacijų aktualumo.
Siekiant ateityje išvengti galimo rinkėjų klaidinimo dėl tikrojo informacijos paskelbimo tikslo, VRK paragino Vilniaus miesto savivaldybės administraciją vykdant būsimas viešinimo kampanijas atsižvelgti į minėtas rekomendacijas.
Naujausi komentarai