Vilnius turės parengti atnaujintą trijų regionų atliekų paskirstymo planą

Viceministrė Giedrė Ričkutė teigė besitikinti, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė (VKJ) ras būdų išnaudoti atliekų deginimo pajėgumus bei juos padidinti.
„Vilniaus atliekų krizė neturi būti sprendžiama kitų regionų sąskaita. Nors komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimas yra savarankiška savivaldybių funkcija, tačiau visų susijusių organizacijų priimami sprendimai turi būti pasverti ir suderinti tarpusavyje“, – pranešime teigė G. Ričkutė.
Susitikime pirmadienį dalyvavo Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos, Finansų ministerijos, VKJ, Vilniaus savivaldybės ir kitų institucijų atstovai.
Jis surengtas po to, kai Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos bei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro atstovai ministerijai pasiskundė, kad VKJ nebepriima deginti atliekų.
Kaip rašė BNS, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas praėjusią savaitę įspėjo apie rizikas dėl atliekų Alytaus regione, o pirmadienį teigė, kad dėl ekstremalios situacijos paskelbimo savivaldybėje bus svarstoma rugpjūčio pabaigoje, kai leidžiamas laikyti sukauptų atliekų kiekis priartės prie 3 tūkst. tonų.
Anot mero, grėsmė kyla, nes VKJ nuo rugpjūčio pradžios nebepriima deginti išrūšiuotų Alytaus regiono atliekų – jai nurodyta pirmiausia priimti Vilniaus atliekas.
Savo ruožtu Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) direktorius Aurimas Uldukis BNS anksčiau sakė, kad neviršijant taršos normų atliekas bendrovė savo teritorijoje gali kaupti dar maždaug mėnesį.
VKJ atstovė Rima Aukštuolytė penktadienį BNS patvirtino, kad jėgainė šiuo metu degina tik Vilniaus regiono atliekas. Ji BNS anksčiau teigė, kad šiuo metu sudeginama iki 450 tonų per parą.
VKJ vadovas Mantas Burokas BNS liepos pabaigoje teigė, kad maksimalūs jėgainės pajėgumai galėtų būti padidinti apie 33–43 proc. – nuo 420 iki 600 tonų atliekų per dieną. Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų.
Tuomet jis pabrėžė, kad vien atliekų deginimas krizės neišspręs.
BNS rašė, kad šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir VKJ sumažinus atliekų deginimo apimtis.
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