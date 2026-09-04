Vilnius ruošiasi dar vienai audrai

Pranešama, kad vidurnaktį sostinėje numatomas smarkus lietus, o stipriausiu metu gali iškristi daugiau kaip 10 mm kritulių per valandą.
Šeštadienį lietus turėtų būti silpnesnis, tačiau vėjo gūsiai vietomis gali siekti iki 18 m per sekundę.
Įspėjama, kad dėl nepalankių oro sąlygų galimi laikini gatvių užtvindymai, medžių ir šakų virtimai, eismo bei elektros tiekimo sutrikimai.
Vilniečių prašoma, jog pastebėję užtvinusias gatves ar nuvirtusius medžius, šie praneštų tel. 1355.
Tolimesnės prognozės
Sekmadienio naktį daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakariniuose rajonuose pereinantis į šiaurės vakarų, 8–13 m/s, pajūryje kai kur gūsiai 15–17 m/s. Žemiausia temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Sekmadienio dieną daug kur trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–21 laipsnis šilumos.
Pirmadienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, pereinantis į pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
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