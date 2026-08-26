 Vilnius nuo spalio atšauks penkių savivaldybės įmonių valdybas

Vilnius nuo spalio atšauks penkių savivaldybės įmonių valdybas

2026-08-26 12:15
ELTOS inf.

Vilniaus miesto savivaldybė nuo spalio 29 dienos atšauks penkių savivaldybės įmonių valdybas ir jas suformuos iš naujo, rašo portalas lrt.lt.

<span>Vilnius nuo spalio atšauks penkių savivaldybės įmonių valdybas</span>
Vilnius nuo spalio atšauks penkių savivaldybės įmonių valdybas / Ž. Gedvilas / BNS nuotr.

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Tai patvirtino savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas.

Pokyčiai palies įmones „ID Vilnius“, „Vilniaus vystymo kompaniją“, „Miesto gijas“, „Grindą“ bei „Vilniaus viešąjį transportą“ (VVT).

Pasak A. Bužinsko, toks sprendimas susijęs su nuo lapkričio 1 dienos įsigaliosiančiais Darbo kodekso pakeitimais, numatančiais darbuotojų atstovų įtraukimą į valstybės ir savivaldybių įmonių valdymas.

Portalo žiniomis, kitų sostinės savivaldybių įmonių valdybų pokyčiai nenumatomi.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus miesto savivaldybė
Įmonės
valdyba
Adomas Bužinskas

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