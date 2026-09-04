„Vilnius Is My City“ šeštadienį kviečia pažinti ir patirti pasaulio kultūras

Penktą kartą vyksianti tarptautinės bendruomenės šventė „Vilnius Is My City“ nuo 11 iki 20 val. kvies miestiečius prie bendro stalo, kuris suburs skirtingų šalių atstovus, organizacijas, Vilniuje veikiančias įmones ir restoranus.
Šiemet pagrindiniu renginio motyvu pasirinktas bendras stalas. Jis virs ne tik fizine šventės erdve, bet ir kvietimu užmegzti pokalbį, paklausti apie kitos šalies tradicijas, išmokti žodį kita kalba ar tiesiog susipažinti – prie stalo visa tai tampa daug lengviau.
„Vilnius yra miestas, kuriame nuolat susitinka skirtingos patirtys. Norime, kad šventėje šis susitikimas būtų kuo paprastesnis ir natūralesnis. Todėl kviečiame ne stebėti vieniems kitus iš šalies, o susėsti prie bendro stalo. Per maistą, kalbą, muziką, judesį ir bendras veiklas galima labai greitai atrasti tai, kas mus jungia“, – sakė Indrė Laučienė, Vilniaus miesto verslo ir turizmo plėtros agentūros „Go Vilnius“ Užsienio talentų skyriaus vadovė.
Kvies susipažinti ir patirti
Šiemet šventė išplėtė savo dalyvių ratą: joje susiburs skirtingų šalių bendruomenės, organizacijos, Vilniuje veikiančios įmonės ir restoranai.
Bernardinų sode bus galima sutikti kelių dešimčių valstybių atstovus iš beveik visų pasaulio žemynų, o jų parengtos veiklos leis skirtingas kultūras ir pamatyti, ir išbandyti.
Bendruomenės į šventę atsineš ne tik savo istorijas, bet ir pasiūlys jas patirti patiems. Pavyzdžiui, Azerbaidžano bendruomenė kvies susipažinti su tradiciniais ornamentais ir kilimų simboliais, Indijos atstovai organizuos jogos veiklas ir piešinių ant kūno chna dažais dirbtuves, persų bendruomenė pristatys siuvinėjimo, dekoravimo veidrodėliais ir persiškos kaligrafijos tradicijas, o ukrainiečiai mokys gaminti tradicines motankas – rankų darbo lėles, siejamas su šeima, apsauga ir gerove.
Norintys daugiau judesio galės mokytis Lotynų Amerikos, totorių šokių, taip pat išbandyti tradicinį „Tinikling“ šokį, kuriam kvies Filipinų bendruomenė. Ji Bernardinų sode žada pristatyti ir tradicinės Filipinų transporto priemonės džipnio repliką, tapsiančią išskirtiniu fonu nuotraukoms. Tuo tarpu Kolumbijos bendruomenė siūlys atsisėsti į kirpėjo kėdę ir pasigražinti kolumbietišku stiliumi.
Šventės lankytojai galės pamatyti skirtingų šalių tautinius drabužius, išbandyti tradicinius žaidimus ar įsitraukti į kūrybines dirbtuves.
Nuo kalbų pievos iki treniruotės su „Ryto“ žaidėjais
Šventės programa sudaryta taip, kad joje veiklų sau rastų skirtingo amžiaus ir interesų lankytojai. Šeimos su vaikais galės įsitraukti į kūrybines ir edukacines veiklas, išbandyti žaidimus, pažinti kitų šalių simbolius ar dalyvauti judesio sesijoje, kurią ves Vilniaus „Ryto“ fizinio rengimo treneriai kartu su jaunimo komandos krepšininkais.
Vilniaus trumpųjų filmų festivalis kvies vaikus ir jų tėvus sukurti savo animacinius veikėjus kūrybinėse dirbtuvėse, kurias ves animacijos režisierius Antanas Skučas.
Šventėje veiks Kalbų pieva – erdvė, kurioje kalbų mokymasis bus paverstas žaidimu: lankytojai galės išmokti trumpų frazių, išbandyti žodžių žaidimus ir susipažinti su įvairiomis kalbomis neformalioje aplinkoje.
Dar viena svarbi šventės „Vilnius Is My City“ erdvė bus skirta užsienio talentams – joje Vilniuje gyvenantys užsieniečiai galės susitikti, užmegzti naujus kontaktus ir susipažinti su kitais tarptautinės miesto bendruomenės nariais.
Programą papildys ir muzikiniai pasirodymai, kuriuos surengs Vilniaus tarptautinis choras „Garfunkels“, indie folko grupė „Kūjeliai“, Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio“.
Užsieniečių bendruomenė auga
„Go Vilnius“ Užsienio talentų skyriaus vadovė Indrė Laučienė pažymi, kad Vilnius tarptautinės bendruomenės akiratyje vis dažniau atsiduria kaip miestas, kuriame gera gyventi, dirbti ir kurti.
Pavyzdžiui, neseniai paskelbtame kasmetiniame „Rumavi“ relokacijos indekse Lietuva užėmė 6-ą vietą pasaulyje ir 3-ią Europoje pagal patrauklumą iš kitų šalių persikeliantiems gyventi žmonėms. Šiandien Vilniuje gyvena apie 78 tūkst. užsienio šalių piliečių iš 154 valstybių, o per pastaruosius metus tarptautinė miesto bendruomenė išaugo 4,4 procento.
„Miestą kuria ne tik žmonės, kurie čia gimė. Jį kuria ir tie, kurie pasirinko Vilnių savo namais, čia steigia verslus, dirba, kuria meną, augina šeimas ar tiesiog įsilieja į miesto kasdienybę. „Vilnius Is My City“ yra proga visa tai pamatyti iš arti ir kartu parodyti, kad tarptautiškumas Vilniuje nėra abstrakti sąvoka – tai žmonės, kuriuos galime sutikti savo kaimynystėje, darbe ar prie bendro stalo“, – sakė I. Laučienė.
Šventės metu taip pat pirmą kartą bus įteikti „Vilnius Is My City Awards“. Šiais apdovanojimais bus įvertinti Vilniuje gyvenantys užsieniečiai, savo veikla prisidedantys prie miesto verslo, kultūros, gastronomijos ir žinomumo pasaulyje.
Penktą kartą rengiama „Vilnius Is My City“ šventė yra nemokama ir atvira visiems.
Šiemet ji pirmą kartą taps miesto festivalio „Vilniaus dienos“ dalimi ir įrodymu, kad Vilniuje skirtingos kultūros gyvena ne greta viena kitos, o kartu. Daugiau informacijos bei renginio programa: https://www.govilnius.lt/vilnius-is-my-city-lt.
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