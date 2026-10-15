 Vilnius ir Vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono sutarties pokyčių, Tautos namų finansavimo

Vilnius ir Vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono sutarties pokyčių, Tautos namų finansavimo

2026-10-15 09:57
BNS inf.

Sostinės savivaldybė bei Vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono komplekso Vilniaus Šeškinėje koncesijos sutarties pokyčių bei Tautos namų ant Tauro kalno finansavimo.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Vilnius ir Vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono sutarties pokyčių, Tautos namų finansavimo</span>
Vilnius ir Vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono sutarties pokyčių, Tautos namų finansavimo / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip ketvirtadienį pranešė savivaldybė, šiuo metu susitarta dėl bendros pozicijos, kaip toliau būtų įgyvendinami projektai, tačiau tam dar turės pritarti tiek miesto valdžia, tiek Vyriausybė.

Savivaldybės teigimu, pastaruoju metu buvo konsultuojamasi dėl stadiono komplekso koncesijos sutarties pakeitimų, kuriais numatyta patikslinti technines charakteristikas. Tuo metu siekiant tinkamo Tautos namų finansavimo projektas turėtų būti įtrauktas į trimetį valstybės biudžeto planą.

„Šie objektai kyla sostinėje, bet yra reikšmingi visai šaliai ir kiekvienam gyventojui. Suvieniję jėgas įrodome, kad bendrais sprendimais ir darbais galime įgyvendinti ilgai lauktus, visai valstybei svarbius projektus“, – pranešime teigė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

Pasak savivaldybės, nė vienas pakeitimas nereikalautų papildomų lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, todėl projektai nebrangs. 

Šiame straipsnyje:
finansavimas
Vilnius
Vyriausybė
biudžetas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų