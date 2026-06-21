Vilniuje vyks spalvinga indų vasaros šventė Rathajatra

Šių metų Rathajatros tema – „Kultūrinė įvairovė mus praturtina“, todėl organizatoriai pabrėžia, kad renginyje laukiami visi – ir tie, kuriems ši šventė jau pažįstama, ir tie, kurie šiemet apie ją išgirdo pirmą kartą.
„Mes siekiame, kad Rathajatros šventė taptų tradicine švente ne tik vaišnavams, bet ir visiems miesto gyventojams ir svečiams. Tai gražus paįvairinimas miesto gyvenime“, – pranešime cituojamas vienas iš šventės organizatorių, Lietuvos Krišnos sąmonės bendrijos narys Saulius Domarkas.
Šventė vidurdienį prasidės Lukiškių aikštėje, iš čia per Vilniaus centrą pajudės šventinė eisena, kurios vienas ryškiausių akcentų bus gėlėmis puoštas vežimas-šventykla.
Jame, pagal seną tradiciją, Viešpačiai Džaganatha, Baladeva ir Subhadra išvyksta pas žmones, nešdami džiaugsmą, palaiminimus ir dvasinį pakylėjimą.
Norintys galės ne tik stebėti eiseną, bet ir eiti kartu, klausytis giedojimo, užduoti klausimų ar vėliau prisijungti prie kultūrinės programos Rotušės aikštėje.
Rotušės aikštėje lauks indiški šokiai, muzika, kultūriniai pasirodymai ir kirtanai – mantrų bei šventų vardų giedojimas.
Šventėje pasirodys Ieva Zasimauskaitė, Edgaras Lubys, grupė „Inkilai“ ir „Kigidi Karma“.
Renginyje susipins tradiciniai Rathajatros elementai ir šiuolaikiški muzikiniai akcentai – šalia kirtanų, mantrų giedojimo ir indiškų šokių programoje skambės ir elektroninė muzika.
Rathajatros metu taip pat bus dalijamos nemokamos vegetariškos vaišės.
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