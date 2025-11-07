Vilniuje vyks didžiausias Baltijos šalių kompiuterinių žaidimų kultūros renginys

Anot organizatorių, šis renginys sugrąžins į Vilnių pasaulį, kur susitinka žaidimų kūrėjai, žaidėjai, šeimos ir visi, kuriems žaidimai – daugiau nei pramoga.
Šių metų tema – „Žaidimai kartoms“, pabrėžianti žaidimus kaip tiltą tarp skirtingų amžių, patirčių ir kultūrų.
Renginyje bus galima pamatyti naujausių technologijų, žaidimų, vyks gyvos diskusijos, elektroninio sporto turnyrai ir koncertas.
Pastarojo programa sujungs žaidimų muziką, klasiką ir energiją.
Pagrindinė šių metų konferencijos žvaigždė – vienas iš žaidimų DOOM ir „Commander Keen“ kūrėjas Tomas Hallas (Tomas Holas).
Viso savaitgalio metu vyks varžybos ir sceninės kovos, „Trackmania“ ir „Rainbow Six Siege“, „CS2 Creator Showdown“ turnyrai.
Stipriausi žaidėjai kausis dėl kelialapio į žaidimo „Tetris“ pasaulio finalą Dubajuje.
