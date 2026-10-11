 Vilniuje – tarptautinė konferencija apie dirbtinio intelekto poveikį muziejams

Vilniuje – tarptautinė konferencija apie dirbtinio intelekto poveikį muziejams

2026-10-11 08:28
BNS inf.

Vilniuje sekmadienį prasideda tris dienas truksianti Europos muziejų konferencija „Human after all – Museums in the wake of AI“ (liet. Vis dėlto – žmonės: muziejai dirbtinio intelekto akivaizdoje), kurioje dalyvaus beveik 300 muziejų, kultūros paveldo specialistų ir technologijų ekspertų iš Europos bei kitų pasaulio šalių.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
ChatGPT
ChatGPT / Thomas Fuller / ZUMAPRESS.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Renginyje bus diskutuojama apie dirbtinio intelekto (DI) poveikį muziejų veiklai, technologijų keliamus iššūkius, muziejų atsakomybę, santykį su lankytojais ir jų vaidmenį vis labiau skaitmenizuojamoje visuomenėje.

Konferencijos dalyviai taip pat aptars, kaip sparčiai besivystančios technologijos keičia kultūros paveldo institucijų veiklą ir kokį vaidmenį muziejai turėtų atlikti ateityje.

Lietuvos muziejų asociacijos valdybos pirmininko Mariaus Pečiulio teigimu, konferencijos organizavimas Vilniuje yra svarbus Lietuvos muziejų bendruomenės tarptautinio matomumo ženklas.

„Dirbtinis intelektas nėra vien technologinis klausimas – jis verčia iš naujo svarstyti muziejų atsakomybę, santykį su lankytoju, pasitikėjimą ir tai, kokį vaidmenį muziejai nori atlikti ateities visuomenėje“, – pranešime cituojamas M. Pečiulis.

Konferenciją Lietuvoje organizuoja Lietuvos muziejų asociacija.

Šiame straipsnyje:
konferencija
DI
dirbtinis intelektas
dirbtinio intelekto naudojimas
Vilnius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų