Vilniuje surengta palaikymo Palestinai akcija: tai nėra antisemitizmas

„Mes čia šiandien susirinkome paminėti beveik jau dvejus metus vykstantį pilno masto genocidą Gazos ruože. Sakome „pilno masto“ dėl to, nes jis tęsiasi nuo 2023 metų spalio 7 dienos, kai Izraelis visiškai, be jokio gailesčio bombarduoja civilius“, – Eltai sakė vienas akcijos dalyvių, Vilniaus universiteto studentas Ignas Galinis.
Pasak jo, renginio vieta Lukiškių aikštėje pasirinkta dėl šalia esančių Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus bei Užsienio reikalų ministerijos.
I. Galinio teigimu, protestuotojams nepriimtinas ir Lietuvos institucijų bendradarbiavimas su Izraelio organizacijomis.
„Šalia pat yra Užsienio reikalų ministerija, ji irgi nuolat vykdo bendradarbiavimą su Izraelio organizacijomis, kviečia jų atstovus. Mums tai irgi atrodo nepriimtina“, – sakė I. Galinis.
Protestuotojai taip pat ragino visuomenę nebijoti kalbėti apie, jų vertinimu, vykstančią neteisybę.
„Reikalavimas, kuris visą laiką yra be išimties – nebijokite kalbėti, nebijokite priešintis tam, kas, matote, yra neteisybė. Nebijokite kalbėtis su artimaisiais“, – sakė jis.
I. Galinis taip pat pabrėžė, kad protesto dalyviai nepritaria jų pozicijos siejimui su antisemitizmu.
„Ir nesigąsdinkite, kad čia yra antisemitizmas, nes tai nėra antisemitizmas. Šį protestą organizuoja ir viena žydų organizacija, kuri puikiai su mumis bendrauja“, – teigė jis.
Renginyje dalyvavo keliolika žmonių, šalia budėjo keli policijos ekipažai.
Akciją organizavo „Vilne Bund“, „Solidarumo Grandis“, „POPPIES Palestine Action Group Vilnius“, „Demonstruokimės“ ir kitos organizacijos.
ELTA primena, kad 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ ir kitų palestiniečių ginkluotų grupuočių kovotojai surengė išpuolį Izraelio pietuose. Per jį žuvo daugiau kaip 1,2 tūkst. žmonių, daugiausia civilių, o apie 250 žmonių buvo paimti įkaitais. Izraelis, atsakydamas į išpuolį, pradėjo karinę operaciją Gazos Ruože.
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