Vilniuje „Sniego susitikimas“ bus diskutuojama apie paramą Ukrainai, NATO atgrasymo politiką

Devynioliktą kartą Užsienio reikalų ministerijos tradiciškai sausį organizuojamos konferencijos pagrindinės temos: paramos Ukrainai stiprinimas, NATO atgrasymo ir gynybos politika, pasirengimas Aljanso viršūnių susitikimui Ankaroje, taip pat Šiaurės ir Baltijos regiono saugumo užtikrinimui kylantys iššūkiai.
Susitikime dalyvaus Estijos, Latvijos, Rumunijos, Suomijos ir Turkijos užsienio reikalų ministrai, NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, oficialūs pareigūnai iš Švedijos, Vokietijos.
Taip pat Lietuvos politikai, institucijų ir akademinės bendruomenės atstovai, saugumo politikos ekspertai iš JAV, Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos bei kitų šalių.
Pasak ministerijos, „Sniego susitikimas“ – vienas svarbiausių, gilias tradicijas turinčių saugumo politikos renginių Lietuvoje.
