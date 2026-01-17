Vilniuje paminėtos Krašto apsaugos savanorių pajėgų įkūrimo 35-osios metinės

Švenčiant šią sukaktį, šv. Ignoto bažnyčioje buvo laikomos Šv. Mišios už karius savanorius.
Vėliau kariai surengė eiseną Gedimino prospektu Nepriklausomybės aikštės link bei iškilmingą rikiuotę prie Seimo rūmų.
Nepriklausomybės aikštėje taip pat buvo apdovanota geriausia praėjusių metų KASP kuopa – ja tapo 811 kuopa.
„Krašto apsaugos savanorių dvasia gimė dar tarpukariu, kai savanoriai stojo ginti jaunos valstybės. Tas pats apsisprendimas buvo pakartotas 1991 metais. Nors oficialiai (KASP – ELTA) įkūrimo data minima šiandien, visi žinome, jūs tarnybą pradėjote jau pirmomis 1991 m. sausio dienomis, kai valstybei jūsų reikėjo labiausiai“, – Nepriklausomybės aikštėje kalbėjo Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
Po iškilmingos ceremonijos dalies Nepriklausomybės aikštėje, minėjimo renginys tęsėsi Seime.
Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba buvo įkurta 1991 metų sausio 17 dieną po Sovietų Sąjungos bandymo ginkluota jėga nuversti teisėtą Lietuvos valdžią. Jos pirminis tikslas buvo saugoti valstybei svarbius strateginius objektus.
Šiuo metu KASP rengia karius savanorius Lietuvos sausumos teritorijos ginkluotai gynybai, teikia priimančiosios šalies paramą, dalyvauja tarptautinėse operacijose, teikia pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, vykdo kitas funkcijas.
Pajėgose tarnauja apie 5 tūkst. karių savanorių.
