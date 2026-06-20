„Nuo šio šeštadienio, birželio 20 d., Vilniuje įsigalioja vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai. Atsižvelgiant į šiltuoju metų laiku besikeičiančius keleivių srautus, kai dalis gyventojų atostogauja, o eismo intensyvumas mieste sumažėja, koreguojami visų maršrutų tvarkaraščiai“, – teigiama pranešime.
„Greitieji autobusų maršrutai ir toliau išlieka viena svarbiausių viešojo transporto sistemos dalių sostinėje, todėl, įsigaliojus vasaros tvarkaraščiams, išlaikomas jų kursavimo dažnumas, užtikrinantis patogias ir greitas keliones įvairiomis miesto kryptimis“, – pažymi įmonė.
Pažymima, jog gerės ir susisiekimas su vilniečių bei miesto svečių pamėgtomis poilsio vietomis. Įsigaliojus vasaros tvarkaraščiams, dažninamas 36 maršruto autobuso, vykstančio Balsių (Žaliųjų ežerų) link, ir 39 maršruto autobuso, riedančio į Balžio g. (prie Šilo ežero), judėjimas.
Be to, nuo trečiadienio pratęsiama 3 maršruto troleibuso trasa – troleibusai važiuos iki Valakampių II paplūdimio.
Tikimasi, jog šie sprendimai suteiks daugiau patogumo keleiviams, vykstantiems poilsiauti ar kasdien keliaujantiems šiomis kryptimis.
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