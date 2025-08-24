Vilniuje debesis prasklaidė „Velomaratonas“: varžėsi ir žinomi veidai

Profesionalai, vaikai, mėgėjai riedėjo ne tik dviračiais, bet ir paspirtukais, riedlentėmis ir riedučiais. Šiemet varžybose užsiregistravo rekordinis kiekis sportininkų. Vyrų grupėje kova dėl titulo virė iki paskutinės sekundės, moterų grupėje – staigmenų mažiau.
Varžėsi ir žinomi veidai
Šiemet „Velomaratono“ trasoje buvo galima sutikti Vladą Jurkevičių – daugeliui jis žinomas ralio pilotas, tačiau mažai kas žino apie jo profesionalaus dviračių mėgėjo karjerą. Ramūnas Navardauskas, „Tour de France“ ir „Giro d'Italia“ lenktynių etapų nugalėtojas, daugkartinis Lietuvos čempionas, šiemet ambasadoriaus kėdę scenoje iškeitė į dviračio sėdynę. Pasak Ramūno, šiemet jis atvyko prasilėkti ir pabūti su bendruomene, o pergalę palieka jaunesniems. Algirdas Sysas paliko savo kostiumą namuose ir sėdo ant dviračio varžytis Sport 100 km važiavime ir net pelnė 3-ąją vietą V70 amžiaus grupėje.
Ne tik varžybos, bet ir tradicija
„Velomaratonas“ yra daugiau nei savaitgalio renginys, čia veiklos atranda kiekvienas šeimos narys – nuo mažiausių iki vyresniųjų. „Velomaratono“ miestelyje dalyvių laukė pramogos, edukacinės veiklos ir partnerių interakcijos. Pirmosios pagalbos palapinėje kaip ir kasmet buvo galimybė ne tik atsigaivinti vandeniu, bet ir išmokti pirmosios pagalbos įgūdžių.
Tradiciškai „Velomaratono“ metu startavo penki važiavimai: „Sport“ ir „Semi-Sport“, „uhealth mėgėjai“, „Wellkid vaikai“, „Riedučių, paspirtukų, riedlenčių“. Profesionalai ir patyrę dviratininkai išmėgino jėgas Sport ir Semi-Sport važiavimuose, 100 km ar 50 km distancijose. Dėl pergalės virė atkakli kova, laiminčiųjų pozicijos keitėsi paskutiniuose ratuose ir iki pat finišo kaitino žiūrovų širdis.
Dviračių mėgėjai mynė 10 km, 20 km arba 30 km distancijose. Šventės mažiausieji turėjo progą išbandyti jėgas „Wellkid vaikų“ važiavime, kurio trasa driekėsi 2,4 km. Taip pat laukė ir „Riedučių, paspirtukų, riedlenčių“ važiavimas, leidęs pasimėgauti važiavimu ir mėgstantiems kitokio tipo ratukus.
Šešetukas, triumfavęs 16-ajame „Velomaratone“
Sport 100 km nugalėtojai vyrų grupėje:
1. Eimantas Gudiškis 2:17:43,31
2. Olivers Jekabs Skrapcis 2:17:43,63
3. Karlis Klismets 2:17:43,97
Sport 50 km nugalėtojos moterų grupėje:
1. Daiva Ragažinskienė 1:08:05,98
2. Skaistė Mikašauskaitė 1:13:22,08
3. Gabija Jonaitytė 1:16:15,68
