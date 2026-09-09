Vilniuje daugės paslaugų vaikų raidos sutrikimams gydyti

Per metus Antakalnio poliklinikoje suteikiama apie 10 tūkst. dienos stacionaro vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų – tai yra beveik ketvirtadalis visų tokio pobūdžio paslaugų, suteikiamų Vilniaus regione.
Planuojama, kad pagerėjus paslaugų teikimo sąlygoms Antakalnio poliklinika galės suteikti iki 12 tūkst. paslaugų per metus.
Duomenys rodo, kad šių paslaugų poreikis nuosekliai auga. Praėjusiais metais Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos grupėje lankėsi 572 vaikai, o per pirmąjį 2026 m. pusmetį paslaugos jau suteiktos virš 400 jaunųjų pacientų.
„Investicijos į vaikų sveikatą ir gerovę yra viena svarbiausių investicijų į Vilniaus ateitį. Matome, kad ankstyvosios reabilitacijos paslaugų poreikis auga, todėl turime ne tik didinti jų prieinamumą, bet ir užtikrinti, kad vaikai be jų šeimos paslaugas gautų šiuolaikiškoje, jaukioje ir jų poreikiams pritaikytoje aplinkoje.
Antakalnio poliklinikoje sukurtos naujos erdvės leis specialistams dirbti dar geresnėmis sąlygomis, o mažiesiems pacientams – reabilitaciją patirti komfortiškesnėje aplinkoje. Taip žingsnis po žingsnio kuriame sveikatos sistemą, kuri yra arčiau žmogaus ir atliepia augančio Vilniaus poreikius“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Naujos daugiau nei 770 kv. m patalpos Žolyno g. šalia Antakalnio poliklinikos, kuriose bus teikiamos vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos, įsigytos praėjusių metų pavasarį tam pritarus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai.
„Ankstyvoji reabilitacija vaikams yra ne tik gydymo ir pagalbos procesas vaikui – tai darbas drauge su šeima. Todėl svarbu ne tik kompetencija ar šiuolaikiniai metodai, bet ir aplinka, kurioje visi – tiek mažasis pacientas, tiek jo artimieji – jaustųsi saugiai ir patogiai.
Paprastai vaikas čia lankosi ne vieną dešimtį kartų, o sudėtingesniais atvejais paslaugų prireikia ir gerokai daugiau. Tai reiškia, kad šeimai ši viena tampa reikšminga kasdienybės dalimi. Džiaugiuosi, kad ji nuo šiol bus jaukesnė, patogesnė ir pritaikyta visų poreikiams“, – sakė Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.
Erdvės pritaikytos vaikų ir jų šeimų poreikiams
Antakalnio poliklinikoje kompleksinė specialistų pagalba teikiama vaikams, turintiems įvairaus pobūdžio raidos ypatumų ir sutrikimų. Anksčiau šios paslaugos buvo teikiamos bendrame Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje kartu su suaugusiais pacientais.
„Naujos patalpos sudaro galimybes šias paslaugas teikti vaikams ir jų šeimoms patogesnėje, šiuolaikiškoje ir būtent jų poreikiams pritaikytoje aplinkoje, kartu užtikrinant tinkamas sąlygas skirtingų sričių specialistų komandiniam darbui. Antakalnio poliklinikos siekis – kuo anksčiau pastebėti vaiko raidos ypatumus ir kartu, bendradarbiaujant su šeima, užtikrinti visapusišką pagalbą“, – sakė Antakalnio poliklinikos direktorė dr. Audronė Juodaitė Račkauskienė.
Į naujų patalpų įrengimą investuota daugiau nei 300 tūkst. Eur įstaigos lėšų. Naujasis Antakalnio poliklinikos C korpusas vaikams ir juos lydintiems artimiesiems patogus ne tik dėl atskiros, privataus įėjimo, bet ir funkcionaliai suplanuotų erdvių.
320 kv. m patalpos įrengtos taip, kad be reikalo neblaškytų vaikų, aplinka būtų rami, jauki ir neperkrauta. Čia įrengti specialistų kabinetai, sensorinis kambarys, terapiniams užsiėmimams skirtos erdvės ir bendrosios patalpos darbuotojams.
Šiuo metu Antakalnio poliklinikos Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos grupėje dirba 26 darbuotojai: gydytojai socialiniai pediatrai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, klinikiniai logopedai, medicinos psichologai, taip pat meno terapeutas ir kiti specialistai.
Svarbios paslaugos plečiamos ir Šeškinėje, Pilaitėje
Vilniaus miesto savivaldybės prioritetas sveikatos srityje – plėsti vaikams, turintiems raidos sutrikimų, bei vaikams ir paaugliams teikiamas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti jų prieinamumą, teikimo sąlygas ir kokybę.
Vasaros pradžioje Šeškinės poliklinikoje teikiamos ambulatorinės vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugos perkeltos į naujas patalpas prekybos pastate „Pikas“, adresu Ukmergės g. 221. Čia taip pat įkurtas Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaras.
Sparčiai augančiame Pilaitės rajone šias paslaugas planuojama išplėsti rekonstruojant Karoliniškių poliklinikos Pilaitės padalinio pastatą, adresu Karaliaučiaus g. 11. Šiuo metu vyksta rangos darbų viešasis pirkimas.
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