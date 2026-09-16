Vilniuje atidarytas atnaujintas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sporto aikštynas

Daugiafunkcėje erdvėje įrengtos krepšinio, futbolo, teniso, padelio, tinklinio, rutulio stūmimo bei treniruoklių aikštelės, modernus bėgimo takas.
Sporto aikštyno atidarymo renginyje dalyvavo švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas bei Vokietijos Federacinės gynybos ministerijos atstovai.
„Bendrai rūpinamės į Lietuvą atvykstančių Vokietijos karių vaikų ugdymo sąlygomis. Džiaugiuosi, kad intensyviai dirbdami su Vilniaus miesto savivaldybe jau turime konkrečių, matomų rezultatų. Šis aikštynas sukurtas galvojant apie visus čia sportuosiančius vaikus. Tai saugi, moderni erdvė, kuria dalinsis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bei Vokiečių mokyklos moksleiviai. Neabejoju, kad judėjimas ir sportas padės šioms smalsioms, jaunoms, energingoms bendruomenėms kurti naujas tvirtas draugystes“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė R. Popovienė.
Anot krašto apsaugos viceministro B. Bieliausko Vokietijos brigados buvimas Lietuvoje reiškia ne tik daugiau karių ir daugiau karinės infrastruktūros. Tai – ir bendras gyvenimas.
„Todėl turime užtikrinti, kad į Lietuvą atvykstančios karių šeimos čia galėtų kurti savo kasdienybę, o jų vaikai – augti kartu su Lietuvos vaikais. Investicija į tokią aplinką yra investicija į ilgalaikę mūsų šalių partnerystę ir saugumą“, – sakė viceministras.
Projekto realizavimui numatyta apie 1 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Jį įgyvendino Vilniaus miesto savivaldybė.
„Šalies saugumas susideda ne tik iš karinių bazių ir pratybų poligonų – taip pat svarbi karių ir jų šeimų gyvenamoji aplinka. Dauguma atvykusių karių šeimų gyvena Vilniuje, todėl siekiame, kad mūsų miestas jiems būtų ne tik tarnybos vieta, bet ir antrieji namai. Šis sporto aikštynas prisidės prie tinkamo vokiečių vaikų švietimo proceso užtikrinimo, o tai svarbu karių šeimų integracijai Lietuvoje,“ – kalbėjo Vilniaus miesto meras V. Benkunskas.
Ugdymo sąlygos Vokietijos karių vaikams kuriamos nuosekliai
Lietuvoje tarnaujančių Vokietijos karių vaikams skirta vokiečių mokykla „Deutsche Schule Vilnius“ ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupės šalia LASUC esančiuose moduliniuose pastatuose veikia nuo 2025 m. rugsėjo.
Šiuos mokslo metus Vokiečių mokykloje pradėjo 95 mokiniai. Čia ugdomos dvi jungtinės pradinukų klasės, taip pat veikia pagrindinio ugdymo programos klasės. Vaikus moko iš Vokietijos atvykę mokytojai. Vyresnio mokyklinio amžiaus (gimnazijos klasių) Vokietijos karių vaikai mokosi privačiose sostinės ugdymo įstaigose, tačiau planuojama, kad nuo kitų mokslo metų jie taip pat mokysis Vokiečių mokykloje.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes prie LASUC lanko 57 vokiečių karių vaikai, su kuriais dirba kvalifikuoti vokiškai kalbantys Lietuvos mokytojai.
Lėšas mokyklų įkūrimui ir vaikų ugdymui skiria Lietuvos valstybė. 2026 m. ŠMSM asignavimuose patvirtinta 2,2 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų švietimo infrastruktūrai Vilniuje ir Kaune kurti.
Vilniuje planuojama iki 2030 m. pastatyti atskirą mokyklą ir darželį – šiuo metu vyksta Drujos g. komplekso architektūrinio projekto konkursas.
Prognozuojama, kad nuo 2027 m. sostinėje ugdomų Vokietijos karių vaikų skaičius gali išaugti iki 500.
Kaune Vokietijos karių vaikai bus ugdomi Aleksandro Stulginskio mokykloje, taip pat bus tvarkomas buvusios mokyklos pastatas Verkių gatvėje – jį planuojama rekonstruoti iki 2028 m. rudens.
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