2025-09-28 08:52
ELTOS inf.

Sekmadienį, Pasaulinės širdies dienos išvakarėse, sostinės gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti sveikatą.

Vilniečiai, nepraleiskite progos nemokamai pasitikrinti sveikatą
Vilniečiai, nepraleiskite progos nemokamai pasitikrinti sveikatą / G. Savickio/ELTOS nuotr.

Renginį „Nepraleisk nei dūžio!“ inicijuoja Lietuvos širdies asociacija kartu su „Vilnius sveikiau“. Jo metu vilniečiai galės pasimatuoti cholesterolio, gliukozės kiekį, kraujo spaudimą, taip pat dalyvauti įvairiose veiklose.

Rugsėjo 29-ąją Pasauline širdies diena 1999 metais paskelbė Pasaulinė širdies federacija.

Prieš kurį laiką Higienos institutas skelbė, kad Lietuvoje pernai mirė 37,5 tūkst. žmonių. Daugiausia mirčių – 50,8 proc. – lėmė kraujotakos sistemos ligos.

Remiantis Eurostato duomenimis, Lietuva išsiskiria vienu didžiausių mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklių Europos Sąjungoje.

