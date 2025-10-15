Siūlymas drausti pacientų priemokas sulaukė Seimo komiteto pritarimo

Trečiadienį už šį dokumentą balsavo 6 komiteto nariai, 3 buvo prieš.
„Tikrai dėl šio projekto susitiksime Konstituciniame Teisme (KT), aš kategoriškai prieš“, – sakė jį kritikavusi konservatorė Jurgita Sejonienė.
SRK nariai nepritarė jos, taip pat ir demokrato Lino Urmanavičiaus siūlymams pacientui palikti galimybę prisidėti prie savo gydymo iš asmeninės kišenės.
Komiteto posėdyje dalyvavę Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) atstovai mano, kad tai būtų nesąžininga ir ydinga praktika, nes galintis susimokėti priemoką pacientas iš esmės nusipirktų galimybę gauti medicininę paslaugą anksčiau.
„Ministerija bando sureguliuoti viešo ir privataus sektorių santykį, kai žmonės turi sumokėti už paslaugą, už kurią jau sumokėta valstybės lėšomis“, – sakė jie.
SAM atstovai taip pat užtikrino, kad pacientui bus palikta galimybė pagal sudarytą medicininių priemonių sąrašą pasirinkti, pavyzdžiui, protezą ar lęšiukus.
Beje, praėjusią savaitę SRK iš dalies pritarė socialdemokratės Orintos Leiputės iniciatyvai leisti ligoniams savo lėšomis sumokėti už nemedicinines aptarnavimo paslaugas.
Po ilgų diskusijų Seimo komitete parlamento plenarinę salę pasieks patobulintas, ne toks griežtas, šiek tiek sušvelnintas įstatymo pataisų variantas.
Jį planuojama taip pat papildyti nauja Seimo narės konservatorės Giedrės Balčytytės pasiūlyta nuostata, kuriai trečiadienį pritarė SRK.
Jei pritartų ir visas Seimas, po 1 metų nuo naujo įstatymo įsigaliojimo, kas pusmetį SAM Seimo SRK turės pristatyti sveikatos paslaugų prieinamumo analizę. Ji turėtų apimti tokius rodiklius, kaip paslaugų laukimo trukmė, teritorinis jų pasiekiamumas, sveikatos priežiūros specialistų prieinamumas, skaitmeninių sveikatos paslaugų naudojimas. Šioje analizėje turėtų būti taip pat nurodyta, ar medicininės paslaugos prieinamos pažeidžiamų gyventojų grupėms.
Nepaisant to, kad tokį siūlymą pateikė opozicijos atstovė, jį parėmė socialdemokratas Saulius Čaplinskas, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Pritariu pasiūlytam duomenų teikimui, nepaisant, kad tai siūlo mūsų oponentai. Pritariu, nes prisimenu, kaip praeitą kadenciją buvo tyčiojamasi iš opozicijos, nes noriu teikiu informaciją, noriu neteikiu", – komiteto posėdyje sakė R. Žemaitaitis.
Tuo metu Seimo narė socialdemokratė Orinta Leiputė mano, kad tai būtų perteklinė nuostata, nes SRK visada teikiama informacija.
ELTA primena, kad Seimas svarsto SAM inicijuotas Sveikatos sistemos įstatymo pataisas, kurias priėmus iš pacientų nebebūtų reikalaujama papildomų priemokų už valstybės lėšomis teikiamas medicinines paslaugas.
Tikimasi, kad tokie pokyčiai didintų skaidrumą sveikatos sistemoje, paslaugų prieinamumą, sumažintų eiles gydymo įstaigose.
Visgi, kai kurie Seimo nariai, medikai bei pacientų atstovai mano, kad tokie pakeitimai apribotų pacientų galimybes laisvai pasirinkti jiems tinkamiausią paslaugą.
