Vilniaus taryba tarė savo žodį: nemokamo viešojo transporto nebus

Tarybai teiktu sprendimo projektu buvo siūloma nustatyti, kad nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. iki 2027 m. sausio 1 d. imtinai keleiviai miesto reguliaraus susisiekimo autobusais ir laivais galėtų važiuoti nemokamai.
„Vertinant tokius dalykus kaip valdančiųjų pasisakymai, kad mūsų (viešojo transporto – ELTA) kokybė pagerėjo, tiek deklaruojamą viziją, kad miestiečiai turėtų dažniau naudotis viešuoju transportu, tiek infliacijos padarinius ir miesto apkrovą, siūlome leisti vilniečiams iki sausio 1-osios važiuoti nemokamai, o įvertinus rezultatus, galbūt būtų galima kitais metais grįžti prie nuolatinio nemokamo viešojo transporto“, – pristatymo metu sakė socialdemokratas Povilas Pinelis.
Tam būtų reikėję pakeisti šiuo metu galiojantį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą dėl keleivių vežimo bilietų kainų ir jį papildyti nauja nuostata dėl laikino nemokamo viešojo transporto.
Vis dėlto tarybos nariams pasiūlymo nepalaikius, šiuo metu galiojanti keleivių vežimo ir bilietų kainų tvarka nesikeis.
Šiuo metu nemokamai Vilniaus viešuoju transportu visi keleiviai gali naudotis tam tikromis progomis. Savivaldybės nustatyta, kad už keliones nereikia mokėti Valstybės dieną liepos 6-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną vasario 16-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną kovo 11-ąją ir Tarptautinę dieną be automobilio rugsėjo 22-ąją.
Nemokamas viešasis transportas taip pat numatytas Vilniaus Kalėdų eglės įžiebimo šventės metu bei Naujųjų metų sutikimo vakarą ir naktį.
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