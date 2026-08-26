Vilniaus savivaldybė pritarė 36 mln. eurų paskolai: bus tvarkoma infrastruktūra

Tarybos sprendimu savivaldybė suteiks iki 36 mln. eurų besąlyginę pirmo pareikalavimo garantiją ŠIB, kuria bus užtikrintos „Grindos“ prievolės pagal planuojamą paskolos sutartį.
Paskolos terminas sieks iki 15 metų nuo sutarties pasirašymo.
Gautas lėšas „Grinda“ ketina skirti investicijoms į paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą 2026–2030 metais.
Tarp numatomų darbų – lietaus nuotekų surinkimo tinklų plėtra, susidėvėjusių vamzdynų rekonstrukcija, naujų paviršinių nuotekų valymo įrenginių įrengimas bei techninės įrangos įsigijimas.
Anot savivaldybės, investicijos reikalingos nusidėvėjusiai infrastruktūrai atnaujinti ir naujai statyti, siekiant užtikrinti nepertraukiamą paviršinių nuotekų sistemos veikimą bei sumažinti avarijų ir nenumatytų gedimų riziką.
Vėliau „Grinda“ pranešė, kad 2026-2030 metais į paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtrą ir rekonstrukciją iš viso planuoja investuoti daugiau kaip 81 mln. eurų.
Per artimiausius penkerius metus numatoma įgyvendinti 48 projektus, kurie padės mažinti gatvių tvindymo riziką ir stiprins sostinės atsparumą intensyviems krituliams.
Centralizuoti paviršinių nuotekų tinklai šiuo metu dengia tik ketvirtadalį Vilniaus teritorijos. Likusioje miesto dalyje lietaus vanduo tvarkomas grioviais, kanalais, pralaidomis, tvenkiniais, infiltraciniais įrenginiais ir kitais vietiniais sprendimais.
Tad patvirtintame plane numatyta įgyvendinti 20 paviršinių nuotekų tinklų plėtros ir 28 rekonstrukcijos projektus.
„Patvirtintas investicijų planas leis nuosekliai spręsti didžiausias tvindymo problemas keliančias miesto vietas, modernizuoti esamą infrastruktūrą ir didinti miesto atsparumą intensyviems krituliams. Tai ilgalaikės investicijos į patikimesnę ir didesnius vandens kiekius galinčią priimti paviršinių nuotekų sistemą“, – pranešime sako „Grinda“ direktorius Jonas Davidavičius.
Investicijų planas parengtas remiantis pernai patvirtintu Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkymo specialiuoju planu. Jame identifikuotos probleminės teritorijos, kuriose būtina plėtoti arba rekonstruoti tinklus bei statyti paviršinių nuotekų kaupyklas.
Tarp svarbiausių projektų numatyta infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Vakarinio aplinkkelio, Juodojo kelio, Vėtrungių gatvės, Savanorių prospekto ir kitose miesto vietose.
Patvirtintas 2026-2030 metų planas yra pirmasis didelis etapas įgyvendinant Vilniaus paviršinių nuotekų tvarkymo specialiajame plane numatytus sprendinius.
Daugiau kaip 51 mln. eurų numatyta skirti naujų paviršinių nuotekų tinklų plėtrai, dar apie 30 mln. eurų – esamų tinklų rekonstrukcijai.
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