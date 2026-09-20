Vilniaus rajone įrengti nauji oro kokybės matuokliai

Pagiriuose papildomai pastatyta automatinė aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė. Ji matuos kietųjų dalelių KD2,5 ir KD10 koncentraciją bei leis stebėti oro kokybės pokyčius skirtingose rajono vietose.
Surinkti duomenys gyventojams prieinami „SmartEnvi“ platformoje, kurioje galima matyti konkrečią matavimo vietą, esamą situaciją, peržiūrėti grafikus, pasirinkti skirtingus laikotarpius, palyginti duomenis ir juos eksportuoti.
Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius teigia, kad įgyvendinant šį projektą buvo svarbu ne tik įrengti matuoklius, bet ir užtikrinti, kad jų sukaupti duomenys būtų viešai prieinami.
„Tai ypač svarbu tai teritorijose, kur šalia gyvenamųjų namų vykdoma pramonės ar kita ūkinė veikla, vyksta intensyvus transporto eismas. Kai turime duomenis, galime kalbėtis faktais, matyti pokyčius ir spręsti problemas, jei jos atsiranda“, – pranešime cituojamas R. Duchnevičius.
Anot savivaldybės, įrengti matuokliai padės geriau stebėti oro taršą Vilniaus rajone, o jų sukaupti duomenys bus naudojami planuojant taršos mažinimo priemones.
Bendra projekto vertė siekia beveik 98 tūkst. eurų, iš jų 82 tūkst. eurų sudaro Europos Sąjungos lėšos.
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