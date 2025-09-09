Vilniaus rajonas investuoja į švarą: skirs triženklę sumą naujoms atliekų aikštelėms

„Įgyvendinus projektą, mūsų rajono gyventojams galėsime suteikti daugiau galimybių patogiai ir atsakingai atsikratyti buityje susidariusių didelių gabaritų atliekų. Tai ne tik palengvins kasdienius rūpesčius, bet ir padės visiems kartu kurti švaresnį, tvarkingesnę ir jaukesnę gyvenamąją aplinką. Kiekvienas žingsnis atsakingo atliekų tvarkymo link yra svarbus indėlis į gražesnį ir sveikesnį Vilniaus rajoną“, – teigė Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič.
Preliminarios naujų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių vietos numatytos Anavilio kaime (Paberžės seniūnija), Merešlėnų kaime (Pagirių seniūnija) ir Nemėžio kaime (Nemėžio seniūnija).
Šiuo metu Vilniaus rajono teritorijoje veikia trys DGASA aikštelės (Sudervės, Sužionių ir Šatrininkų seniūnijose) ir viena žaliųjų atliekų surinkimo aikštelė Pakryžės kaime (Sužionių seniūnijoje). Pastebima, kad minėtų aikštelių populiarumas tarp gyventojų kasmet sparčiai auga. Vien per 2024 metus šiose aikštelėse apsilankė beveik 31 tūkst. gyventojų, neskaičiuojant priemiestinių vietovių gyventojų, kurie dėl atstumo dažnai renkasi Vilniaus mieste esančias aikšteles.
„Naujų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių vietos numatomos strategiškai patogesnėse vietovėse, atsižvelgiant į gyventojų poreikį, kur dažniausiai paliekamos nelegaliai išmestos atliekos. Jei matome, kad tam tikrose vietose atliekos išmetamos dėl patogumo, siekiame sudaryti sąlygas tai daryti tvariai. Nenorime, kad rajone atsirastų nelegalūs sąvartynai, todėl aktyviai sprendžiame šiukšlinimo problemas. Šiuo metu veikia trys aikštelės, savivaldybė organizuoja nemokamą stambių atliekų surinkimą iš namų, tačiau ne visi jomis naudojasi – atliekos dažnai paliekamos netinkamose vietose, teršiant gamtą. Todėl ir toliau plėtojame patogiai pasiekiamą infrastruktūrą, kad kuo daugiau žmonių galėtų saugiai atsikratyti didelėmis atliekomis“, – sakė Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė dr. Danuta Narbut.
Galutinės naujų aikštelių vietos bus patvirtintos po viešo pristatymo gyventojams bei atsižvelgiant į jų nuomonę. Kiekvienoje gyvenvietėje gyventojai bus supažindinti su planuojama infrastruktūra, jos paskirtimi ir nauda bendruomenei. Renkantis vietas, siekiama užtikrinti kuo didesnį pasiekiamumą ir patogumą gyventojams.
Gyventojų nuomonės, įžvalgos ir pastabos laukiamos vicemerės dr. D. Narbut el. paštu [email protected] iki rugsėjo 25 d.
Projektas įgyvendinamas pagal Regioninės pažangos priemonę Nr. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“. Projekto vertė siekia iki 2,49 mln. Eur, iš kurių 15 proc. (apie 373 tūkst. Eur) finansuos Vilniaus rajono savivaldybė. Projektas įgyvendinamas pasitelkiant ES finansavimą, todėl savivaldybei tai leidžia pagerinti atliekų surinkimo infrastruktūrą nepatiriant didelių papildomų finansinių išlaidų. Projektą numatyta pradėti vykdyti 2026 metais, o baigti – 2028 metų pabaigoje.
Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų dėl projekto, kviečiame kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistę Tatjaną Ringelevičienę el. p. [email protected], tel. (0 5) 240 13 77.
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje priimamos šios atliekos:
- didelių gabarito atliekos – baldai (išardyti),
- tekstilės gaminiai (neužteršti pavojingomis medžiagomis: tepalais, dažais ir pan.),
- buitinė technika,
- lengvųjų automobilių, motociklų, motorolerių ir dviračių padangos,
- perdirbimui į antrines žaliavas tinkamos atliekos (stiklas, plastmasė, metalas, popierius ir kartonas),
- statybinės ir griovimo atliekos (surūšiuotos butų remonto ir sodybų tvarkymo atliekos).
- Nemokamai priimamų atliekų limitai ir mokamai priimamų atliekų kiekiai bei įkainiai ČIA.
Informaciją apie šių aikštelių darbo laiką, priimamas atliekas ir kt. galima rasti Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://vrsa.lt/atlieku-tvarkymas/1785
