Vilniaus pakraštyje – ilgametė problema, apie kurią savivaldybė sužinojo tik dabar

„Šiaip ten su vežimėliu niekaip nepraeisime. Bandžiau vakar bėgti, tai teko kažkaip prasibrauti pro krūmus“, – pasakojo gyventoja Kristina.
Ši situacija – ne tik šios vasaros problema. Pasak gyventojų, ši bėda juos kamuoja jau beveik septynerius metus – praktiškai nuo tada, kai buvo pradėti statyti šie gyvenamieji kvartalai.
„Mums visą laiką buvo keista, kad buvo išduodami statybos leidimai, tačiau nebuvo keliami reikalavimai įrengti požemines lietaus vandens surinkimo trasas“, – teigė gyventojas Andrius.
„Būna taip gilu, kad ne visos mašinos gali pravažiuoti“, – sakė gyventoja Viktorija.
„Būna situacijų, kai nei pėsčiomis, nei automobiliu pravažiuoti neįmanoma. Jeigu pastebėsite prie konteinerio, ten pilna automobilių numerių, kurie buvo paskendę. Vandeniui nuslūgus, juos randame“, – pasakojo gyventojas Saulius.
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Gyventojai skundžiasi, kad sunkumų kyla ne tik važiuojant ar einant gatve, bet ir namuose.
„Šie du butai visą laiką skęsta. Vanduo pasiekia net duris, todėl tenka avėti guminius batus, kad bent iki automobilio nueitum“, – kalbėjo Kristina.
Šios gatvės gyventojai sako, kad kiekvieną kartą lietui užtvindžius rajoną jie kreipiasi į atsakingas institucijas, tačiau situacija nesikeičia.
„Tikrai ne kartą kreipėmės ir į Vilniaus miesto savivaldybę, ir į „Grindos“ avarinę tarnybą, tačiau niekas mums padėti negali arba tiesiog nenori. Jie jau sako, kad vos tik pradeda lyti, laukia gyventojų skambučių. Situacija puikiai žinoma. Vilniaus miesto merui yra pateikta informacija, turime net raštišką atsakymą, kad jis apie šią situaciją yra informuotas“, – aiškino Andrius.
Tačiau, anot Vilniaus savivaldybės Infrastruktūros grupės patarėjo Gintauto Kazimiero Niauros, gyventojų skundų sulaukta tik šią savaitę. Patvinimo priežastimis jis įvardijo tai, kad esami šuliniai nespėja surinkti vandens, o greta vyksta statybos.
„Problema atsirado todėl, kad šalia vystomos teritorijos įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, todėl žemiausioje gatvės vietoje pradėjo kauptis vanduo“, – aiškino G. Niaura.
Savivaldybės atstovas tikina, kad problema turėtų būti išspręsta iki metų pabaigos – išvalius užsiteršusius ir įrengus papildomus lietaus surinkimo šulinius.
„Rimtų balų nebeliks dviem atvejais – kai nustos lyti arba kai įrengsime lietaus kanalizaciją. Dar kartą įvertinome situaciją vietoje, susitikome su teritorijos vystytojais. Jie nusiteikę geranoriškai ir sutinka savo lėšomis įrengti porą papildomų infiltracinių šulinių, kad vanduo geriau susigertų“, – teigė G. Niaura.
Savivaldybė pažadėjo stebėti situaciją ir dėti visas pastangas, kad tokie potvyniai ateityje nebesikartotų.
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