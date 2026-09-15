Vilniaus oro uosto veikla – atnaujinta: pavojingų objektų nerasta

Veikla buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto, tačiau pakėlus NATO naikintuvus pavojingų objektų nerasta, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
„Pavojingų objektų nerasta. Naikintuvai (NATO Oro gynybos misijos – BNS) grįžta į bazę. Rizikos įvertintos tinkamai, įspėjimai gyventojams nesiųsti“, – pranešė NKVC atstovas Darius Buta.
Kiek anksčiau jis patvirtino, kad oro uosto veikla atnaujinta, o skrydžiai buvo pristabdyti dėl NATO Oro gynybos misijos naikintuvų veiklos identifikuojant radaruose matomos neatpažinto objekto žymės.
Vilniaus oro uosto svetainėje nurodyta, jog antradienį atšauktas skrydis iš Italijos Katanijos miesto – bendrovės „Wizz air“ lėktuvas turėjo leistis 12.25 val.
Pirmasis apie laikinai sustabdytą oro uosto veiklą pranešė portalas „15min“.
Naujausi komentarai