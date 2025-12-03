Vilniaus oro uostas atnaujino darbą, galimi skrydžių vėlavimai

„Vilniaus oro erdvė atidaryta 21.06 val. Gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos“, – pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU).
Oro erdvės ribojimai buvo įvesti nuo 19.36 val., anksčiau planuota, kad jie galios iki 22.30 valandos.
Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos bei sekti informaciją Vilniaus oro uosto svetainėje.
Paskutinį kartą dėl kontrabandinių balionų skrydžiai oro uoste buvo sustabdyti sekmadienį vakare.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) duomenimis, per spalį–lapkritį oro erdvė virš Vilniaus oro uosto dėl kontrabandinių balionų grėsmės, įskaitant pastarąjį skrydžių sustabdymą, iš viso apribota 14 kartų.
Vieną kartą oro erdvė buvo apribota ir virš Kauno oro uosto.
Per šį laikotarpį paveikta beveik 320 skrydžių, daugiau nei 45 tūkst. keleivių. Oro uostų skaičiavimu, paveiktų keleivių skaičius sudaro apie 5 proc. visų keleivių skaičiaus, kurie per pastaruosius du mėnesius buvo aptarnauti sostinės oro uoste.
„Visa atsakomybė dėl aviacijos trikdymo bei kitos Lietuvos gyventojams, lėktuvų keleiviams ir šalies verslui daromos žalos tenka išskirtinai lukašenkos režimui“, – teigia NKVC.
