Vilniaus meras kreipėsi į naująją premjerę

„Po buvusios Vyriausybės griūties, pastarąsias savaites stebint politinį turgų, deja, buvo mažai kalbų apie darbus ir idėjas“, – laišką I. Ruginienei pradėjo V. Benkunskas.
Anot jo, viršų paėmė pragmatiniai interesai, ignoruojant Lietuvos reputaciją gadinančius ir Lietuvos valstybinius interesus paminančius klausimus.
V. Benkunskas pažymėjo, kad Lietuva vėl turi ministrą pirmininką po kelis mėnesius trukusios politinės krizės bei pasveikino I. Ruginienę užėmus naujas pareigas.
„Viliuosi, kad sulig šiuo įvykiu Vyriausybė išeis iš pastarojo laikotarpio politinio paralyžiaus, o savivalda toliau galės spręsti su nacionaline valdžia susijusius ir jau gerokai užsistovėjusius klausimus“, – vylėsi V. Benkunskas.
Mero nuomone, grįžus į politinę rutiną, vėl girdėsime daug kalbų apie Lietuvos regionus, jų stiprinimą, „galbūt bus grįžta ir prie gandais apipintos naujosios ministerijos steigimo“.
V. Benkunskas pabrėžė, kad Lietuvos sėkmė priklausys ir nuo būsimos Vilniaus sėkmės.
„Bet, kaip ir kiti vilniečiai, manau, kad nacionalinė valdžia turi matyti ir Vilniaus regioną (įskaitant ir Vilniaus miestą). Su mūsų stiprybėmis ir mūsų problemomis. Čia sukuriama beveik pusė Lietuvos BVP, mes esame Lietuvos ekonomikos stuburas. Čia sumokami mokesčiai šimtais milijonų eurų iškeliauja padėti likusiai šaliai. Tad tolimesnė Lietuvos sėkmė didele dalimi priklausys ir nuo būsimos Vilniaus sėkmės.
Tačiau tai nėra duotybė – greitais miesto augimas reikalauja itin didelio politikų dėmesio tiek infrastruktūros, tiek paslaugų plėtrai. Tad dėl Vilniaus – Lietuvos sostinės ir kas penkto Lietuvoje gyvenančio piliečio namų – turime stengtis tiek vietos, tiek nacionaliniu lygiu.
Itin trūkstamos investicijos į viešąsias paslaugas, esami ir būsimi strateginiai bendri Vilniaus ir Vyriausybės projektai, bendri darbai dėl šalies ir miesto saugumo didinimo, labai svarbūs Sostinei įstatymų pakeitimai Seime (pavyzdžiui, žemės, statybos srityse). Galiausiai – ilgai aptarinėtas, bet taip ir nesiimtas iš esmės nagrinėti Sostinės įstatymo klausimas. Tai leistų vieną kartą pabaigti nuolatinį paklodės tampymą ir įtvirtintų Vilniaus kaip daugiausiai gyventojų, o tuo pačiu ir spręstinų klausimų, turinčio miesto-sostinės svarbą“, – teigė sostinės meras.
V. Benkunskas vylėsi, kad, rengiant būsimosios Vyriausybės programą, nepasimirš vilniečių interesai.
„Aš ir Vilniaus miestas esame konstruktyvūs. Kai matysime, kad paminami vilniečių interesai – būsime kritiški. Tačiau kai reikės paramos padėti rasti sprendimus svarbius Vilniui – būsime atrama“, – tikino meras.
