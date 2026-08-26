Vilniaus autoservise – netikėtas svečias

– Kokia buvo pirmoji darbuotojų reakcija pamačius tokį netikėtą svečią?
– Ryte atvykęs darbuotojas atsiuntė vaizdo įrašą, kad laksto, kaip čia pasakius, pirmasis rytinis klientas – be KASKO draudimo, be registracijos, bet vis tiek nori apžiūros po draudžiamojo įvykio. O jeigu rimtai, iš tikrųjų buvo baisoka. Per 11 metų, kai dirbu čia, šalia miško, esu matęs ir lapių, ir šeškų, ir kiškių, ir visko. Bet briedį per 11 metų, žinokite, pirmą kartą mačiau.
– Pirmoji reakcija turbūt tikrai buvo išgąstis?
– Taip, išgąstis pirmiausia dėl kliento automobilio, nes žinome, kad gyvūnas yra stambus. Dėl to buvo labai baisu. O šiaip įspūdžiai dideli, be abejo, nes ne kiekvieną dieną mieste briedį pamatysi.
– Kas vyko toliau? Briedis, kaip ir sakėte, įkišo nosį į autoservisą. Kokių veiksmų ėmėtės?
– Skambinau numeriu 112 ir pranešiau apie įvykį. Ten pasakė, kad iki mūsų apie briedį jau buvo pranešta aplinkosaugai. Vėliau su mumis susisiekė aplinkosaugos atstovai ir pasiūlė leisti gyvūnui pačiam pasišalinti. Tačiau kol kas jau keturias valandas gyvūnas blaškosi teritorijoje. Mums paaiškino, kad jeigu būtų bandoma jį migdyti, gyvūnas gali labai išsigąsti ir pradėti dar labiau blaškytis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kas dar, be autoserviso, yra įsikūrę šioje teritorijoje?
– Čia yra dar gal penkios įmonės. Siūliau kolegoms pabūti varovais ir po truputį bandyti tą briedį išvaryti. Kolega atsiuntė vaizdo įrašą ir sako: „Štai, varovai ant kupstų pasilipę, jau patys gyvūno išsigandę.“
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