Vilniaus arkivyskupijoje – mokymai seksualinio smurto atpažinimo ir reagavimo temomis

Kaip praneša Vilniaus arkivyskupija, šie mokymai skirti dvasininkams, parapijų, krikščioniškų organizacijų darbuotojams ir savanoriams, katechetams.
„Seksualinis smurtas yra viena iš sunkiausiai atpažįstamų smurto prieš vaikus formų, paliekančių žymių visam gyvenimui. Dažnu atveju nukentėję nuo seksualinės prievartos jaunuoliai nedrįsta kalbėti apie savo patirtis – išgyvena stiprią gėdą, kaltę, baimę, kad jais nepatikės, nežino, kokiais žodžiais ir kaip apie tai kalbėti. Todėl itin svarbu, kad suaugusieji gebėtų atpažinti vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, siunčiamus signalus ir jiems padėti“, – teigiama Vilniaus arkivyskupijos pranešime spaudai.
Kaip skelbiama, mokymus ves Valstybės vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos psichologai.
Inicijuoja vidinį Bažnyčios tyrimą
Kaip skelbta, Lietuvos vyskupams rugsėjo pabaigoje nusprendus inicijuoti seksualinio išnaudojimo atvejų Bažnyčioje tyrimą, Vilniaus arkivyskupija praėjusią savaitė pranešė, kad dėl jo pobūdžio šiuo metu konsultuojamasi su Šventuoju Sostu bei Lietuvos teisėsaugos institucijomis.
Kaip anksčiau spalį vykusiame Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime teigė arkivyskupas Gintaras Grušas, tyrimo metu būtų siekiama išsiaiškinti, kiek nuo 1990 m. kovo 11 d. Bažnyčioje Lietuvoje būta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius.
Susirinkime dalyvavusiems dvasininkams taip pat priminti teisėto darbo su vaikais QR kodo reikalavimai. Šį kodą privalo turėti asmenys, kurie dėl savo tarnystės tiesiogiai ar reguliariai būna su nepilnamečiais.
Vilniaus arkivyskupija taip pat nurodė, jog parapijoms taip pat parengti lankstinukai, skirti saugiai aplinkai kurti. Juose pateikiami šeši saugios parapijos principai, primenama suaugusiųjų atsakomybė gerbti vaikų ribas ir aiškinama, kaip reaguoti vaikui prabilus apie galimą skriaudą.
Kaltinimai pareikšti dviem kunigams
Sprendimą inicijuoti vidinį Bažnyčios tyrimą Lietuvos vyskupai priėmė po to, kai teismus pasiekė dviejų Vilniaus arkivyskupijoje dirbusių kunigų baudžiamosios bylos.
Kunigas Tadas Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, susijusių su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais ir vaikų įtraukimu į girtavimą. Įtariama, kad nusikaltimai galėjo būti vykdomi daugiau nei 20 metų.
Tuo metu kitoje byloje kunigas Ryšardas Peciunas kaltinamas dėl disponavimo pornografiniu turiniu. Rugsėjo viduryje Vilniaus apygardos teismas pradėjo iš esmės nagrinėti jo bylą.
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