Vilniaus arkivyskupija po galimo seksualinio išnaudojimo skandalo stiprina prevencijos priemones

Rugsėjo pradžioje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas lankėsi Rūdiškių ir Kalesninkų parapijose, kuriose anksčiau tarnavo kunigai, šiuo metu kaltinami nusikaltimais prieš vaikus. Abiejose parapijose jis aukojo Mišias ir susitiko su vietos bendruomenėmis.
Arkivyskupija BNS nurodė, kad G. Grušas susitikimuose akcentavo tiesą, atsakomybę ir nukentėjusiųjų apsaugą bei pabrėžė, kad Bažnyčios geras vardas saugomas ne nutylint blogį, o jį pripažįstant, bendradarbiaujant su teisėsauga ir siekiant, kad skriauda nepasikartotų.
„Mūsų tikslas negali būti tik toks, kad daugiau nebūtų skandalų. Mūsų tikslas turi būti daug svarbesnis: kad daugiau nebūtų nukentėjusiųjų“, – sakė G. Grušas.
Arkivyskupija teigia viešai nekomentuojanti bendravimo su konkrečiais galimai nukentėjusiais asmenimis, siekdama apsaugoti jų privatumą. Toliau taip pat veikia Vilniaus arkivyskupijos Patyrusiųjų išnaudojimą išklausymo tarnystė.
Po pastarųjų įvykių parapijoms parengti lankstinukai apie saugios aplinkos kūrimą, o Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras rengia mokymus apie seksualinio smurto prieš vaikus atpažinimą ir reagavimą į jį. Juos ves Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos psichologai, dirbantys su nuo seksualinio smurto nukentėjusiais vaikais ir jų artimaisiais.
Vilniaus arkivyskupas taip pat susitiko su iniciatyvos „Svarbus reikalas“ atstovais ir išklausė jų pasiūlymus dėl pagalbos nukentėjusiesiems, atsakomybės bei prevencijos. Pasak kurijos, iniciatyvos atstovai pažadėjo konkrečiau suformuluoti pasiūlymus, kad juos būtų galima aptarti ir su kitais Lietuvos vyskupais.
Arkivyskupija tikina siekianti ne tik reaguoti į konkrečius atvejus, bet ir stiprinti prevenciją bei atsakingą reagavimą į galimos skriaudos signalus.
Kaip rašė BNS, šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų baudžiamosios bylos dėl nusikaltimų, susijusių su vaikais.
Kunigas T. Švedavičius kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis, byloje fiksuoti 34 nusikalstami epizodai – nuo vaikų vertimo vartoti alkoholį iki seksualinio prievartavimo. Įtariama, kad nusikaltimai buvo daromi nuo 2002 iki 2025 metų. Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje kunigas Ryšardas Peciunas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Šioje byloje nukentėjusiųjų nėra.
G. Grušas anksčiau yra sakęs, kad kunigas neturėtų būti laikomas neklystančiu autoritetu, o Bažnyčios bendruomenėje turėtų būti daugiau kalbamasi, įsiklausoma vieniems į kitus ir dirbama kartu.
BNS taip pat rašė, kad po kunigams pareikštų kaltinimų Lietuvoje vėl imta aktyviau diskutuoti apie viešo seksualinių nusikaltėlių registro steigimą, idėjai žalią šviesą dega ir Seimas.
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