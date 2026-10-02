Vieną Vilniaus savivaldybės skyrių per du mėnesius paliko beveik pusė darbuotojų

Kaip rašo portalas, buvusios darbuotojos tokį sprendimą sieja su skyriaus vedėjo Tado Rimdžiaus vadovavimo ir bendravimo metodais. Jos teigia patyrusios nepagarbų bendravimą, žeminančią kritiką, pakeltą balso toną ir psichologinį spaudimą.
„Bendravimas iš galios pozicijų, nepagrįsta, žeminanti kritika, pakeltas balso tonas, net darbuotojų judėjimo ribojimas, primygtinis kartojimas, kad tai jis čia priima galutinius sprendimus, o darbuotojos yra niekas“, – buvusias skyriaus darbuotojas cituoja „15min“.
Portalo duomenimis, per T. Rimdžiaus vadovavimo laikotarpį skyrių iš viso paliko aštuonios darbuotojos. Dėl situacijos į savivaldybės administraciją kreipėsi ir darbuotojų profesinė sąjunga, skunde nurodžiusi galimo psichologinio smurto atvejus.
Vilniaus savivaldybė portalui patvirtino gavusi darbuotojų nusiskundimų tiek dėl skyriaus vadovo elgesio, tiek dėl kasmetinių veiklos vertinimų, tačiau nurodė į situaciją reagavusi.
„Skyriaus darbuotojams buvo organizuotos konsultacijos dėl skyriaus mikroklimato, pokalbiai atskirai vykdyti ir skyriaus vadovui“, – „15min“ teigė savivaldybė.
Administracijos teigimu, situacija taip pat buvo aptariama savivaldybės geros darbo aplinkos grupėje „Dirbam kartu“, atliktas darbuotojų įsitraukimo tyrimas, bendrauta su profesine sąjunga bei sudarytas priemonių planas situacijai gerinti.
Savivaldybė taip pat pažymėjo, kad vienas iš darbuotojų kasmetinių veiklos vertinimų buvo apskųstas Darbo ginčų komisijai, tačiau skundas atmestas kaip nepagrįstas. Administracijos vertinimu, tai rodo, kad darbuotojų lūkesčiai dėl vertinimo ne visais atvejais sutapo su nustatytais kriterijais.
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