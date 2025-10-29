 Vaizdas pro langus: klaidžiojo du vilkai

Vilniaus rajone, Platiniškių kaime gyventojai pro savo langus galėjo stebėti atklydusius du vilkus.

„Šiandien apie 8 val. ryto Knygnešių g. pastebėti du didžiuliai vilkai“, – feisbuko grupėje „Platiniškių bendruomenė“ dviem vaizdo įrašais pasidalijo gyventoja.

Viename vaizdo įraše pilkis stovi, karpo ausimis, lėtai dairosi. Kitame įraše gyvūnas nurisnoja palei pakelę.

„Kokie drąsūs – visai šalia tvoros slampinėja šviesiu metu“, – pastebėjo viena bendruomenės narė. „Ir mes nustebome. Jie niekur neskubėjo“, – komentaruose įspūdžiais pasidalijo vaizdo įrašų autorė.

Medžiotojai yra pastebėję, kad daug kur vilkai iš patirties išmokę, jog žmonės jiems yra nepavojingi, todėl nevengia lankytis ir arti gyvenviečių. Prie gyvenviečių vilkams lengviau rasti maisto, kuriuo tapti gali ir katės bei šunys.

