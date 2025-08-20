Tvarkant sostinės Basanavičiaus gatvę plečiami archeologiniai darbai, keičiasi eismo ribojimai

Prasidėjus rekonstrukcijai, žvalgomųjų darbų metu užfiksuotos ankstesnio gatvės užstatymo liekanos. Anot savivaldybės, jas būtina detaliau įvertinti, todėl reikia išplėsti archeologinių darbų apimtis.
Nuo ketvirtadienio iki preliminariai rugsėjo vidurio J. Basanavičiaus gatvės atkarpoje tarp Mindaugo ir Pylimo gatvių bus leidžiamas tik gyventojų, gatvėje esančių įmonių, įstaigų bei aptarnaujančiojo transporto eismas.
Savo ruožtu nuo Mindaugo iki Vingrių gatvės eismas vyks viena kryptimi, o atkarpa tarp Vingrių ir Pylimo gatvių minėtu laikotarpiu tampa laikinu akligatviu.
Užtikrinant privažiavimą prie pastatų, J. Basanavičiaus gatvės atkarpoje tarp Vingrių ir Pylimo gatvių vyks dvipusis transporto priemonių eismas.
Dėl papildomų eismo ribojimų keičiasi 6 bei 12 troleibusų maršrutų trasos link Žirmūnų.
Šia kryptimi troleibusai iš J. Basanavičiaus gatvės važiuos V. Kudirkos ir Pamėnkalnio gatvėmis, toliau suks į Jogailos gatvę ir kelionę tęs įprasta trasa.
Važiuodami pakeista trasa šių maršrutų troleibusai link Žirmūnų nestos Algirdo, Trakų ir Reformatų stotelėse, bet papildomai sustos M. K. Čiurlionio ir Pamėnkalnio stotelėse.
Minėtų maršrutų troleibusai link Žemųjų Panerių, kaip skelbta anksčiau, toliau važiuos apylanka per Pamėnkalnio, Tauro ir Mindaugo gatves.
Rekonstruojant J. Basanavičiaus gatvę planuojama įrengti naują lietaus nuotekų tinklą, pakloti naujas važiuojamosios dalies ir šaligatvių dangas, atnaujinti apšvietimo tinklus. Važiuojamoji dalis bus išklota juodos spalvos tašyto bazalto trinkelėmis, o šaligatviai – pilkos spalvos granitinėmis plytelėmis.
Šioje atkarpoje taip pat bus įrengtos šešios automobilių stovėjimo vietos – iki šiol jų nebuvo nė vienos.
Kaip anksčiau yra nurodžiusi savivaldybė, gatvės rekonstrukcija ruože tarp Mindaugo ir Pylimo gatvių turėtų trukti iki metų pabaigos.
Naujausi komentarai